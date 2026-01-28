«Слюнявый имбецил»: Маск грубо отреагировал на призыв Сикорского по поводу запрета Starlink в РФ

logo

28 января 2026, 11:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ответ на сообщение главы МИД Польши Радослава Сикорского, американский бизнесмен Илон Маск фактически проигнорировал информацию о российских атаках с помощью спутникового интернета.

Маск заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины.

"Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины", — написал миллиардер под постом Сикорского.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с требованием прекратить использование сети Starlink российскими военными. Поводом для реакции стал доклад Института изучения войны ( ISW ), подтверждающий, что оккупанты используют терминалы для навигации ударных беспилотников.

В своем сообщении в соцсети X Сикорский задал Маску прямой вопрос: "Почему вы не препятствуете тому, чтобы россияне использовали Starlink для атак на украинские города? Зарабатывать деньги на военных преступлениях вредит вашему бренду".

Согласно данным ISW, использование спутниковой сети значительно усиливает возможности России в совершении дальнобойных атак. При этом украинская разведка отмечает, что агрессор получает терминалы по неофициальным каналам. Сам Илон Маск еще в феврале 2024 года отрицал какие-либо поставки оборудования в РФ.

В то же время издание BILD отмечает, что ситуация крайне сложная: полное отключение Starlink в регионе прежде всего ударило бы по Вооруженным силам Украины, поскольку именно на эту сеть опирается вся украинская система военной связи.



