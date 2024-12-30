Из более полутысячи прокуроров, имеющих инвалидность, было уволено всего пять человек. Об этом в своем сообщении на Facebook сообщил общественный активист Виталий Шабунин.

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По его словам, это очередной показатель так называемой эффективности управленческих команд Зеленского и Ермака. Примечательно, что из 67 прокуроров-инвалидов в Хмельницкой области Офис генерального прокурора не смог проверить ни одного на предмет незаконности их статуса.

В то же время, пишет активист, украинское общество стало свидетелями большого количества публичных заявлений, возмущенных выступлений президента, заседаний СНБО и анонсов "масштабных чисток" в прокуратуре. Все эти активности сопровождались шумом, но в реальном итоге результаты оказались крайне скудными – только пятеро прокуроров были уволены.

Этот вопрос не только касается внутренних дел власти, но и вызывает обеспокоенность по поводу ее способности бороться с внешним врагом. Как можно выигрывать войну с Россией, если власти не могут навести порядок в своей собственной системе?

Шабунин подчеркнул, что действия Офиса генерального прокурора по этим проверкам выглядят непрозрачными. Результаты служебных расследований были засекречены, а часть материалов укрыли под видом уголовных дел, возбужденных Государственным бюро расследований. Это дополнительно подрывает доверие к власти, ведь утаивание информации по таким важным вопросам лишь усиливает ощущение бездействия и неэффективности правительственных структур.

Портал "Комментарии" ранее писал, что родственники украинских политиков и чиновников, вероятно, находят возможность уклониться от мобилизации . От призыва в ряды ВСУ уклоняются и родственники народного депутата, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.