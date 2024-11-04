Скандальный законопроект о дровах: один из инициаторов ответил на критику

Новый законопроект по санкциям за хранение больших объемов древесины не будет затрагивать простых граждан Украины. Народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа"), один из авторов проекта, заверил в эфире "Новости Live", что не планируются никакие рейды в частные дома с проверками запасов на зиму. По словам Камельчука, не стоит беспокоиться о законопроекте, ведь он направлен против нелегальных лесорубов, а не рядовых украинцев.

Юрий Камельчук (фото из открытых источников)

Камельчук также обвинил ГП "Леса Украины" в создании вокруг этой темы негатива. "Многие, комментируя эту инициативу, не знакомятся с ее содержанием, а лишь пытаются дискредитировать авторов, выступающих против незаконной вырубки и коррупции в лесной отрасли", — сказал он.

Депутат заверил, что обычные граждане не станут объектом проверок и могут быть спокоен. "Беспокоиться должны те, кто занимается ночными вырубками и вывозит лес в больших объемах. Именно на них и будут направлены наши усилия", — отметил Камельчук.

Следует добавить, что в сравнительной таблице к законопроекту 9665 указано: наказание касается хранения древесины, происхождение которой не подтверждено документально, в случаях, когда объемы превышают пять кубометров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто лоббировал принятие закона с драконовскими штрафами за заготовку дров. ВР ввела новое наказание за перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины или поддельными документами.

По ее словам, между первым и вторым чтением законопроект только ухудшился и стал еще более драконовским, потому что к лесам добавились кустарники. По мнению нардепа, это уже совсем неадекватно, потому что если по заброшенным домам и в селах и посадках не вырубать кустарники, то по этим селам скоро волки будут бегать.

