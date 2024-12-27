Скандального профессора уволили из КНУ за "голодных украинок"

Профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко уволен из ВУЗа после скандала с его заявлением про "голодных украинок". Приказ о досрочном расторжении контракта с преподавателем подписал ректор Владимир Бугров, сообщили 27 декабря на официальном сайте КНУ. Основанием для решения стали выводы Ученого совета, кафедры Института журналистики и постоянной комиссии Ученого совета университета, выявивших нарушения в поведении профессора.

Василенко поплатился за слова о "голодных украинках" и больше не будет профессором КНУ. Фото: Микита Василенко/Facebook

"Поведение профессора Никиты Василенко не только противоречило основным этическим принципам университетского сообщества, но и нанесло репутационный ущерб университету", – считают в администрации.

Там отметили, что случай с "голодными украинками" был не единственным. Университет обвинил Василенко в системных нарушениях этики. Контракт с ним будет приостановлен 30 декабря. Постоянная комиссия Ученого совета по этике также поддержала это решение. Комиссия подчеркнула, что такое поведение не только вредит Университету, но и противоречит моральным и профессиональным стандартам, которых ожидают от преподавателей, особенно в условиях военного времени.

Бугров ранее обещал, что судьбу профессора решит комиссия, которая должна была собраться 26 декабря.

Сам Василенко называет ситуацию провокацией, однако извинился за свою фразу о "голодных украинках", объясняя ее как "литературное выражение" и признав, что формулировка была неудачной. Несмотря на это, профессор остался при своем мнении, утверждая, что смысл его слов был искажен. Скандал разгорелся после того, как профессор высказал мнение о том, что демографическую ситуацию в Украине можно улучшить через официальные браки с иностранными военными. Он также напомнил, что подобные случаи происходили в истории, например, во времена Германариха или Северной войны.

Цитата, из Василенко, которая привела к скандалу и увольнению, звучала так:

"Представьте себе: минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, не прошедшими испытание фронтом, а воспитанные на хороших европейских харчах, и сотни тысяч голодных украинок, не успевших уехать по тем или иным причинам, мужчины которых погибли на войне или искалечены", — заявил преподаватель.

По мнению Василенко, тут нет ничего сексистского, предложение направлено на повышение рождаемости, если это делать "культурно".

"40 тысяч пехоты, которая зайдет, молодых, здоровых, умных зайдут сюда. Что надо солдату, чтобы развлечься? И я предложил очень симпатичный вариант, который я описал, который никто не цитирует: я предложил сделать это культурно, чтобы это был официальный брак, чтобы рождались украинцы и украиночки", — добавил Василенко.

Никита Василенко — преподаватель института журналистики КНУ, который преподавал 40 лет. Он входил в партию "Союз Левых Сил", которая была запрещена в Украине после начала полномасштабного вторжения.