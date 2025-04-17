Скандальная экс-глава МСЭК Крупа во время войны вывезла десятки миллионов за границу

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации скандальной бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии и депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы.

Деньги. Иллюстративное фото

По данным НАПК, были выявлены нарушения более чем на 34,8 млн грн, пишет издание "Судебно-юридическая газета".

"Согласно результатам полной проверки декларации за 2022 год, были установлены признаки незаконного обогащения и декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 16,5 млн грн", — сообщили в НАПК.

Отмечается, что Крупа и ее муж в 2022 году вывезли за границу более 38 млн грн в разных валютах. В НАПК пояснили, что происхождение 16,4 млн грн не было подтверждено официальными документами, являющимися признаками незаконного обогащения, сведения о таких доходах не указаны в декларации.

В НАПК провели повторную проверку декларации за 2023 год. В ходе проверки установили, что декларантка не указала денежные активы на сумму 18 млн грн, право на которые имел ее муж.

"Также были установлены факты неподачи информации о средствах, изъятых в ходе досудебного расследования, происхождение которых не подтверждено. Общая сумма недостоверных сведений за 2023 год — более 18,3 млн грн", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что во время проверок выяснилось, что мужчина декларантки владел криптовалютой, которую она не задекларировала.

Сведения об обнаруженных нарушениях детективы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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