Скандальная экс-глава МСЭК Крупа во время войны вывезла десятки миллионов за границу

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Кречмаровская Наталия
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации скандальной бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии и депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы.
Деньги. Иллюстративное фото
По данным НАПК, были выявлены нарушения более чем на 34,8 млн грн, пишет издание "Судебно-юридическая газета".
Отмечается, что Крупа и ее муж в 2022 году вывезли за границу более 38 млн грн в разных валютах. В НАПК пояснили, что происхождение 16,4 млн грн не было подтверждено официальными документами, являющимися признаками незаконного обогащения, сведения о таких доходах не указаны в декларации.
В НАПК провели повторную проверку декларации за 2023 год. В ходе проверки установили, что декларантка не указала денежные активы на сумму 18 млн грн, право на которые имел ее муж.
Также стало известно, что во время проверок выяснилось, что мужчина декларантки владел криптовалютой, которую она не задекларировала.
Сведения об обнаруженных нарушениях детективы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Напомним, чиновник в Киеве, как писал портал "Комментарии", организовал схему уклонения от мобилизации.
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