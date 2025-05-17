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Скандальная блоггер Алхим стала фигуранткой дела в госизмене: что известно

16 мая в Telegram-канале Анны Алхим появилось сообщение с намеком на предполагаемый обыск.

сегодня, 21:55
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Клименко Елена

По поводу популярной блоггерши Анны Алхим (настоящее имя — Анна Буряченко, в девичестве Алхимова) правоохранительные органы ведут досудебное расследование сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Национальная полиция в комментарии для hromadske.

Скандальная блоггер Алхим стала фигуранткой дела в госизмене: что известно

Фото: из открытых источников

В Едином реестре досудебных расследований зафиксировано производство по следующим статьям:

·        ст. 161 УК — нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности или религии;

·        ст. 346 УК — угроза или применение насилия к государственному или общественному деятелю;

·        ст. 111 УКУ – государственная измена.

Еще 16 мая Анна Алхим опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором дала понять, что может готовиться обыск.

В тот же день народная депутат Наталья Пипа (партия "Голос") заявила, что полиция открыла уголовное производство в отношении Алхим из-за вероятного разжигания межнациональной розни. Она также ранее обращалась с депутатским запросом в СБУ и полицию с просьбой предоставить правовую оценку высказываниям блоггерши.

Анна Алхим неоднократно становилась фигуранткой скандалов из-за использования русского языка в соцсетях и публичном пространстве. Она публично признавалась, что продолжает слушать русскую музыку, потому что она ей "нравится".

В августе 2023 года блоггер назвала жителей западных регионов Украины "заводом д*билов", чем вызвала широкий общественный резонанс.

Кроме того, Алхим обвинялся в возможной корректировке ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая 2023 года. За день до атаки она опубликовала содержимое с данными о переполненных военными госпиталях, указав их адреса и призвав людей принести помощь. На следующий день одна из больниц получила российский ракетный удар.

Портал "Комментарии" писал, что получившая известность Россиянка Виктория Боня благодаря участию в шоу "Дом-2", а также своими многочисленными пластическими операциями, оказалась в тяжелом состоянии во время восхождения на Эверест.



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Источник: https://hromadske.ua/suspilstvo/244888-shchodo-bloherky-alkhim-tryvaye-rozsliduvannia-za-statteiu-pro-derzavnu-zradu-politsiia
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