Скандальная блоггер Алхим стала фигуранткой дела в госизмене: что известно

По поводу популярной блоггерши Анны Алхим (настоящее имя — Анна Буряченко, в девичестве Алхимова) правоохранительные органы ведут досудебное расследование сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Национальная полиция в комментарии для hromadske.

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В Едином реестре досудебных расследований зафиксировано производство по следующим статьям:

· ст. 161 УК — нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности или религии;

· ст. 346 УК — угроза или применение насилия к государственному или общественному деятелю;

· ст. 111 УКУ – государственная измена.

Еще 16 мая Анна Алхим опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором дала понять, что может готовиться обыск.

В тот же день народная депутат Наталья Пипа (партия "Голос") заявила, что полиция открыла уголовное производство в отношении Алхим из-за вероятного разжигания межнациональной розни. Она также ранее обращалась с депутатским запросом в СБУ и полицию с просьбой предоставить правовую оценку высказываниям блоггерши.

Анна Алхим неоднократно становилась фигуранткой скандалов из-за использования русского языка в соцсетях и публичном пространстве. Она публично признавалась, что продолжает слушать русскую музыку, потому что она ей "нравится".

В августе 2023 года блоггер назвала жителей западных регионов Украины "заводом д*билов", чем вызвала широкий общественный резонанс.

Кроме того, Алхим обвинялся в возможной корректировке ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая 2023 года. За день до атаки она опубликовала содержимое с данными о переполненных военными госпиталях, указав их адреса и призвав людей принести помощь. На следующий день одна из больниц получила российский ракетный удар.

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