Скандальная беседа: Трамп накричал на Нентьяху

Ткачова Марія
Во время телефонного разговора между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху возник резкий спор, сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разговора.
Трамп накричал на Нентьяху
Нетаньяху пытался убедить Трампа, что сообщения о массовом голоде в Секторе Газы являются преувеличением и якобы намеренно распространяются ХАМАСом для дискредитации израильской армии. Но бывший президент США не сдержал эмоций и перебил собеседника на повышенных тонах, заявив, что не хочет слышать о "выдуманных" кризисах, поскольку владеет доказательствами — в частности, отчетами о массовой нехватке пищи и голодовке среди палестинских детей.
Один из бывших американских чиновников, ознакомленный с деталями разговора, описал его как "прямую и в основном одностороннюю". По его словам, Трамп говорил больше и был решительно настроен — прежде всего по вопросу гуманитарной помощи гражданским в Газе.
Разговор между лидерами состоялся на фоне международной критики действий Израиля и призывов к немедленному расширению доступа гуманитарных грузов гражданскому населению анклава. Этот случай также демонстрирует, как даже союзники могут оказаться по разные стороны оценки гуманитарной катастрофы.