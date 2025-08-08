logo

Скандальная беседа: Трамп накричал на Нентьяху

Трамп накричал на Нетаньяху из-за отрицания гуманитарного кризиса в Газе

8 августа 2025, 19:40
Во время телефонного разговора между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху возник резкий спор, сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разговора.

Скандальная беседа: Трамп накричал на Нентьяху

Трамп накричал на Нентьяху

Нетаньяху пытался убедить Трампа, что сообщения о массовом голоде в Секторе Газы являются преувеличением и якобы намеренно распространяются ХАМАСом для дискредитации израильской армии. Но бывший президент США не сдержал эмоций и перебил собеседника на повышенных тонах, заявив, что не хочет слышать о "выдуманных" кризисах, поскольку владеет доказательствами — в частности, отчетами о массовой нехватке пищи и голодовке среди палестинских детей.

Один из бывших американских чиновников, ознакомленный с деталями разговора, описал его как "прямую и в основном одностороннюю". По его словам, Трамп говорил больше и был решительно настроен — прежде всего по вопросу гуманитарной помощи гражданским в Газе.

Разговор между лидерами состоялся на фоне международной критики действий Израиля и призывов к немедленному расширению доступа гуманитарных грузов гражданскому населению анклава. Этот случай также демонстрирует, как даже союзники могут оказаться по разные стороны оценки гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони предложил использовать Рим или Ватикан в качестве потенциального места для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили источники в итальянском правительстве.
Разговор состоялся накануне, и сейчас стороны обсуждают возможность организации такого саммита. В случае достижения согласия встреча предположительно пройдет на нейтральной территории — в Ватикане, отмечают источники.



Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/satellite-images-show-israel-building-forces-possible-ground-invasion-rcna223722
