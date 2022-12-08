Скандал. Журналистки обнажились для сбора денег на ВСУ, но их раскритиковали

Ко Дню Вооруженных сил Украины журналистки 5 канала создали благотворительный календарь, отметив, что все фото без цензуры. Таким образом, редакция канала планирует собрать 1 млн гривен, однако их раскритиковали медиа и общественные ассоциации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook сообщество "Женщины в медиа".



Украинские журналисты разделись для календаря. Фото: 5 канал

Работницы 5 канала разделись в фотосессии для благотворительного календаря на 2023 год. Редакция канала таким образом стремится собрать 1 млн. гривен на рации Motorola для украинских военных. 5-й канал сначала продаст лимитированную серию календарей без цензуры с обнаженными журналистками на аукционах, но обещает, что впоследствии продукцию смогут приобрести все.

Фотографию обнаженных журналисток вызвали негативные отзывы в медиасообществе, которые подвергли критике такой поступок редакции 5 канала.

"Это нивелирует работу, которую делают медиа и гражданское общество для того, чтобы женщин в Украине, в том числе военнослужащих, не воспринимали как сексуальный объект. Мы считаем, что собирать деньги на нужды защитников Украины нужно способом, не предусматривающим продвижение дискриминационных и сексистских нарративов в отношении женщин," – критикует сообщество "Женщины в медиа"

Также сообщество Женщины в медиа призывают не распространять этот календарь и отмечают, что это публичная объективизация женщин.

5 канал отреагировал на такие заявления медиа и ответил, что женщины имеют такие же права, как и мужчины и могут распоряжаться собственным телом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные мужчины разделись, чтобы собрать деньги на зимнюю форму для своих собратьев.

Также "Комментарии" писали о самой сексуальной болельщице на Чемпионате мира в Катаре.

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