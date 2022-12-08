logo

BTC/USD

17112.15

ETH/USD

1263.59

LTC/USD

76.34

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандал. Журналистки обнажились для сбора денег на ВСУ, но их раскритиковали
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал. Журналистки обнажились для сбора денег на ВСУ, но их раскритиковали

Украинские журналистки 5 канала создали календарь со своими фото обнаженных тел. Но таковая мысль вызвала существенное возмущение у нескольких публичных организаций.

сегодня, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Ко Дню Вооруженных сил Украины журналистки 5 канала создали благотворительный календарь, отметив, что все фото без цензуры. Таким образом, редакция канала планирует собрать 1 млн гривен, однако их раскритиковали медиа и общественные ассоциации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook сообщество "Женщины в медиа".

Скандал. Журналистки обнажились для сбора денег на ВСУ, но их раскритиковали

Украинские журналисты разделись для календаря. Фото: 5 канал

Работницы 5 канала разделись в фотосессии для благотворительного календаря на 2023 год. Редакция канала таким образом стремится собрать 1 млн. гривен на рации Motorola для украинских военных. 5-й канал сначала продаст лимитированную серию календарей без цензуры с обнаженными журналистками на аукционах, но обещает, что впоследствии продукцию смогут приобрести все.

Фотографию обнаженных журналисток вызвали негативные отзывы в медиасообществе, которые подвергли критике такой поступок редакции 5 канала.

"Это нивелирует работу, которую делают медиа и гражданское общество для того, чтобы женщин в Украине, в том числе военнослужащих, не воспринимали как сексуальный объект. Мы считаем, что собирать деньги на нужды защитников Украины нужно способом, не предусматривающим продвижение дискриминационных и сексистских нарративов в отношении женщин," – критикует сообщество "Женщины в медиа"

Также сообщество Женщины в медиа призывают не распространять этот календарь и отмечают, что это публичная объективизация женщин.

5 канал отреагировал на такие заявления медиа и ответил, что женщины имеют такие же права, как и мужчины и могут распоряжаться собственным телом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные мужчины разделись, чтобы собрать деньги на зимнюю форму для своих собратьев.

Также "Комментарии" писали о самой сексуальной болельщице на Чемпионате мира в Катаре.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.5.ua/suspilstvo/kalendar-293331.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!