Скандал во Львове: УКУ отказал студентке в общежитии из-за флажка в соцсетях

Украинский католический университет (УКУ) оказался в центре скандала после того, как дочь известного режиссера Наталки Ворожбит заявила об отказе в поселении в общежитие из-за символа ЛГБТ в своих соцсетях.

Наталья Ворожбит и ее дочь Параска. Фото: facebook/natalia.vorozhbyt

По словам Наталки Ворожбит, ее дочь Параска в 2025 году поступила на гуманитарный факультет УКУ, успешно прошла собеседование и оплатила обучение. Семья не использовала льготы, на которые имела право из-за УБД отца. Однако за 12 дней до начала занятий студентка получила письмо об отказе в поселении в коллегиум.

"Я позвонила в УКУ, чтобы узнать причину отказа, они спросили фамилию и после напряженной паузы ответили, что не могут мне предоставить информацию и рекомендуют снимать квартиру. Мягко говоря, я была заинтригована", – написала Ворожбит в Facebook.

Позже режиссер узнала, что главной причиной отказа стал эмодзи с ЛГБТ-флагом на странице дочери в Instagram, которой та не пользуется с прошлого года.

"Еще там есть флаг Украины и четыре фото – два с котом и два селфи. Следовательно, этот флажок, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его разных красках, стал причиной отказа проживания в коллегиуме, который не является монастырем или сектой, а принадлежит к учебному заведению", – отметила режиссер.

Ворожбит утверждает, что представитель университета в личном разговоре сравнила флаг ЛГБТ с российским флагом и предложила поселение в квартире для педагогов при удалении эмодзы и обещания "не пропагандировать ЛГБТ".

ЛГБТ-флажок

После огласки в УКУ заявили, что в поселении было отказано более 15 студентам, но конкретных причин не назвали.

"Мы искренне сожалеем, что отказ об участии в образовательно-формационной программе был воспринят вами как ограничение для обучения в УКУ и вызвало для вас большое разочарование… Нам жаль, что в итоге вы приняли решение оставить УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием", – говорится в ответе.

После инцидента семья расторгла контракт с УКУ, а Параска избрала учебу в Киево-Могилянской академии. Как указывает Ворожбит, после скандала с УКУ "мы не получили никаких извинений за моральный вред, разрушенную мечту и измененный вектор жизни".

Радужный флаг является международным символом ЛГБТ-сообщества и движения за равные права. Он обычно используется для поддержания терпимости, свободы и человечности.

