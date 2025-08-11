Скандал в Житомире: местная депутат обвиняется в многолетнем мошенничестве с землей

Депутат Житомирского областного совета и владелица группы компаний "Заря Агро Групп" Ирина Костюшко более двенадцати лет незаконно эксплуатировала земли Коростенского территориального общества, используя их для деятельности своего бизнеса. Верховный суд постановил вернуть в собственность общины более 50 земельных участков общей площадью более 500 гектаров возле села Стремигород. Женщине грозит уголовная ответственность за мошенничество в особо крупных размерах, что предусматривает наказание до восьми лет тюрьмы, об этом сообщает издание "Українські новини".

Фото: из открытых источников

В 1995 году коллективное сельскохозяйственное предприятие "Заря" получило в пользование 2200 гектаров земли в Стремигороде, которые должны были быть разделены почти между 400 бывшими работниками колхоза и их семьями, а остальные переданы в фонд запаса. В 2000 году предприятие изменило форму собственности на частно-арендное сельскохозяйственное предприятие с тем же идентификационным кодом, но с новыми учредителями, что фактически означало незаконное присвоение земельных участков, принадлежавших людям и общине.

Этот факт подтвержден решениями судов, признавших, что регистрация частной собственности на землю на основании государственного акта, выданного на коллективную собственность, была неправомерной. С самого начала вокруг этих земель шли уголовные расследования. В феврале 2022 г. начато производство по факту мошенничества в особо крупных размерах должностными лицами сельскохозяйственных предприятий. Следователи добились ареста родственных участков.

Также в 2022 году "Заря" сдала земли в аренду ООО "Фин-Инвест Полесья" на семь лет и заключила договор на очистку участков от леса без необходимых разрешений. Незаконная вырубка леса обнаружена в августе 2024 года, что привело к новому уголовному производству по статье о незаконной порубке леса с наказанием до трех лет заключения. Кроме того, фирма, арендовавшая землю, связана со схемами уклонения от налогов и выведением миллионов долларов за границу.

В 2024 году прокуратура Житомирской области подала иск о возвращении общине более 50 участков общей площадью более 500 гектаров. Решение Верховного суда, подтвердившее незаконность пользования землей предприятием "Заря", является окончательным и не подлежит обжалованию.

По подсчетам журналистов, территориальная община может потребовать компенсацию арендной платы за 12 лет в размере от 30 до 40 миллионов гривен, не считая ущерба от незаконной вырубки леса и экологического ущерба. Ирине Костюшко грозит до 8 лет тюрьмы, если будет доказан ее сговор с бывшими собственниками для незаконного захвата земельных участков.

