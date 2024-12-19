Скандал в ВСУ: командира 211 бригады отправили под стражу

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк отправлен под стражу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

Заседание суда в Тернополе. Фото: 20 хвилин

По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога.

Кроме того, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что журналисты опубликовали расследование об ужасах, творившихся в одной из бригад ВСУ. Военных привязывали к деревянному кресту и держали в клетке.

После чего было открыто уголовное производство, в рамках которого исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады, которые заключались в применении в условиях военного положения физического насилия к подчиненным, вымогательства средств и превышения дисциплинарной власти.

Изучаются материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях. Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР, расположенного во Львове.

Кроме того, командиру упомянутой бригады было доложено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Установлено, что осенью 2023 он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельнитчине, вместо их службы в зонах боевых действий. Военных официально включили в приказ о командировках на Николаевщину, где они якобы выполняли обязанности, однако на самом деле они там не находились. При этом получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму около миллиона гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. Досудебное расследование по данному уголовному производству осуществляется подразделениями Нацполиции Украины.