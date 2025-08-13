Скандал в Тернопольской области: 18 человек потеряли зрение из-за действий офтальмологов

В Чертковский районный суд направлено ходатайство об отстранении от работы четырех врачей-офтальмологов районной больницы. Медиков обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, получении и вымогательстве неправомерной выгоды, а также служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям для пациентов.

Люди потеряли зрение из-за врачей

Следствие установило, что с марта 2022 по февраль 2023 по указанию заведующего отделением трое врачей вводили пациентам запрещенный препарат. За эту процедуру каждый из них получал от 8 до 34 тысячи гривен от пациентов, при этом средства требовались без законных оснований.

В результате таких действий 18 человек получили серьезные повреждения зрения: 15 пациентов ослепли на один глаз, а трое — на оба. Из-за осложнений семи больным пришлось провести операцию по удалению глаза.

Ущерб государству, связанный с лечением пострадавших, оценили почти в 900 тысяч гривен. Несмотря на уголовные производства врачи продолжают работать в медучреждении, что, по мнению прокуратуры, создает риски давления на персонал и пациентов. Именно поэтому прокуроры настаивают на их отстранении от должностей.

Информацию обнародовала пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

