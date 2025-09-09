В США разгорелся скандал вокруг освещения убийства 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга посвятила отдельную часть своей речи этой трагедии, отметив безразличие американских медиа и ошибки в системе правосудия.

Убийство украинской беженки

Она напомнила, что Ирина была украинской беженкой, сбежавшей от войны в РФ-разрешенном конфликте, ища безопасности и нового будущего в США. Однако, по словам Левитта, опасность ждала ее именно там, где она надеялась найти защиту: в общественном транспорте американского мегаполиса.

"Эта прекрасная, невинная молодая женщина покинула зону активных боевых действий, но система транспорта в большом американском городе оказалась для нее более опасной. Президент и вся администрация искренне сочувствуют семье и друзьям Ирины в это очень тяжелое время", — сказала Левитт.

Она также подчеркнула, что трагедии можно было избежать. Подозреваемый в убийстве имел богатое криминальное прошлое: десятки преступлений, арест, а в январе прошлого года его снова арестовывали. Впрочем, судья-демократ отпустил его без залога, и именно это, по мнению Левитта, позволило преступнику снова совершить насилие.

Отдельно пресс-секретарь обвинила американские СМИ в умышленном умалчивании дела:

"Пожалуй, наиболее позорным является то, что большинство ведущих медиа решили не освещать ее убийство, поскольку оно не вписывалось в желаемый политический нарратив", — заявила Левитт.

В Белом доме отмечают, что только после того, как бывший президент Дональд Трамп публично упомянул о смерти Заруцкой, на эту тему начали активно обращать внимание. Это еще больше обострило дискуссию об объективности американских медиа, работе судебной системы и ответственности власти перед гражданами и беженцами.

