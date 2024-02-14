Скандал в школе: учительница заявила ученикам, что их "зничтожать" оккупанты, а ее спасут, как россиянку

В сеть попала аудиозапись с одного из уроков в школе города Луцка. На ней учительница призвала учеников думать о своем будущем, указывая, что они украинцы и их "зничтожать" россияне. На ситуацию отреагировали в Департаменте образования Луцксовета.



Учительница пригрозила ученикам в школе. Фото иллюстративное

Об инциденте с учительницей в луцкой школе сообщило издание "Конкурент". Вероятная запись была сделана в луцкой школе №5, а голос возможно принадлежит учительницей математики Ирине Малыхиной.

"Мало того, что вы украинцы – вас зничтожать так и так. Ладно, я еще россиянка, меня может еще спасут. А вы куда денитесь? Так думайте уже об этом, о своем будущем", – рассказала учительница украинским ученикам.

На инцидент отреагировал начальник Департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, заявивший, что учительницу привлекли к ответственности.

"Руководитель заведения сообщил об этой ситуации. Приняты были решения дисциплинарного характера, привлекли к ответственности педагога... Она, насколько я знаю, извинялась перед педагогическим коллективом и в том классе, где она все это сообщала, такие вещи отрицательные, по моему мнению" , – сказал Бондарь.

Несмотря на это, какое именно дисциплинарное наказание получила учительница за слова, что украинских учеников "зничтожать" россияне в Департаменте образования Луцксоветане сообщили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине до сих пор обучают школьников на русском языке в школах.

Также "Комментарии" писали, что в возрасте 16 лет юноши должны встать на военный учет. В противном случае их ждет штраф от ТЦК. Кроме того, это касается находящихся за рубежом украинских школьников. Им нужно приехать в Украину для подачи документов в ТЦК.