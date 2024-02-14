Скандал в школе: учительница заявила ученикам, что их "зничтожать" оккупанты, а ее спасут, как россиянку

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Slava Kot
В сеть попала аудиозапись с одного из уроков в школе города Луцка. На ней учительница призвала учеников думать о своем будущем, указывая, что они украинцы и их "зничтожать" россияне. На ситуацию отреагировали в Департаменте образования Луцксовета.
Учительница пригрозила ученикам в школе. Фото иллюстративное
Об инциденте с учительницей в луцкой школе сообщило издание "Конкурент". Вероятная запись была сделана в луцкой школе №5, а голос возможно принадлежит учительницей математики Ирине Малыхиной.
На инцидент отреагировал начальник Департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, заявивший, что учительницу привлекли к ответственности.
Несмотря на это, какое именно дисциплинарное наказание получила учительница за слова, что украинских учеников "зничтожать" россияне в Департаменте образования Луцксоветане сообщили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине до сих пор обучают школьников на русском языке в школах.
Также "Комментарии" писали, что в возрасте 16 лет юноши должны встать на военный учет. В противном случае их ждет штраф от ТЦК. Кроме того, это касается находящихся за рубежом украинских школьников. Им нужно приехать в Украину для подачи документов в ТЦК.
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