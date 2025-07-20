В столице полицейские установили личность девушки, которая публично выражалась в поддержку государства-агрессора в киевском метрополитене. Инцидент произошел в вагоне поезда красной ветки метро и быстро получил огласку после публикации соответствующего видео в социальных сетях.

Девушка устроила скандал в метро

Правоохранители приступили к проверке сразу после обнаружения записи. На нем видно, как пассажир поезда восклицает одобрительные заявления в адрес россии, ведущей полномасштабную войну против Украины.

В результате проверки полицейские установили, что нарушительницей является 25-летняя киевлянка. Во время беседы с полицией она заявила, что была в состоянии сильного алкогольного опьянения из-за личных проблем и не помнит своих действий в метро.

Правоохранители составили по ней административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство. Санкция настоящей статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или админарест сроком до 15 суток.

Теперь девушкой дополнительно занимаются сотрудники Службы безопасности Украины, которые выяснят, имели ли ее действия признаки более тяжких правонарушений, связанных с публичной поддержкой врага во время войны.

Полиция Киева призывает граждан воздерживаться от деструктивных и провокационных высказываний, особенно в публичном пространстве, и напоминает, что любые проявления поддержки страны-агрессора могут иметь серьезные юридические последствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что технологическая компания Astronomer объявила об отставке генерального директора Энди Байрона после разразившегося в сети скандала. Причиной стал момент, снятый на концерте группы Coldplay в Бостоне, где Байрон занимался с коллегой – главой HR-отдела Кристин Кебот. Видео попало в объектив так называемой "камеры поцелуев" и мгновенно стало вирусным.