Скандал в королевской семье: сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасилованиях и насилии

На фоне громкого скандала прокуратура Норвегии предъявила серьезные обвинения против 28-летнего Мариуса Борга Хойби — сына кронпринцессы Мэтте-Марит от предыдущих отношений и пасынка наследника престола, кронпринца Хокона. Ему инкриминируют сразу 32 уголовных преступления, среди которых четыре случая изнасилования, домашнее насилие, избиения и другие правонарушения.

Скандал в королевской семье

По данным следствия, часть инцидентов Хойби якобы снимал по собственному телефону. Среди обвинений — одно изнасилование с половым актом и три без него. Кроме того, прокуратура зафиксировала факты насилия над женщинами, с которыми он находился в отношениях.

Сам подозреваемый из-за адвоката заявил, что категорически отрицает обвинения в изнасиловании и домашнем насилии, но готов признать вину по нескольким менее серьезным эпизодам во время судебного процесса. Если его признают виновным по самым тяжелым статьям, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Дело будет рассматривать суд в начале следующего года. В королевской семье, которая уже обнародовала краткий комментарий, подчеркнули, что решение должно быть принято судом.

У Мариуса Борга Хойби нет королевского титула, однако раньше жил вместе с кронпринцем Хоконом, Мэтте-Марит и их общими детьми — принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.

Известно, что проблемы с законом у него возникли в прошлом году. В августе 2024 года полиция задержала его за избиение партнерши, которой диагностировали сотрясение мозга. Позже в ноябре другая женщина обвинила его в изнасиловании, когда она находилась без сознания. Тогда Хойби провел неделю под арестом, после чего был уволен.

Скандал с сыном кронпринцессы стал резонансным в Норвегии и привлек внимание международного сообщества, ведь дело напрямую касается королевской семьи.

