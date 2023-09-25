logo

BTC/USD

26138.71

ETH/USD

1575.28

LTC/USD

64.31

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандал в Канаде с участием Зеленского: резкая реакция Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Канаде с участием Зеленского: резкая реакция Польши

Польский посол подверг критике присутствие члена СС "Галичина" в канадском парламенте во время выступления Зеленского.

сегодня, 15:15 comments2445
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады присутствовавшие аплодировали украинскому лидеру, а также 98-летнему украинскому эмигранту Ярославу Гунько, воевавшему против советской России во время Второй мировой войны. Именно появление последнего вызвало резкую реакцию Польши.

Скандал в Канаде с участием Зеленского: резкая реакция Польши

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады Фото из открытых источников

Как потом оказалось, Ярослав Гунько был одним из членов группировки СС "Галичина", которая подчинялась Третьему Рейху во главе с Гитлером. На такую информацию резко отреагировали польские официальные лица, в частности, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"22 сентября руководство Канады и Украины хлопало в ладони перед членом СС "Галичина", — утверждает Дзельский и добавляет, что эта группировка ответственна за убийство тысяч поляков и евреев.

Польский представитель отметил дружеские отношения с Украиной, однако критически отнесся к присутствию Гунько.

"Польша лучший союзник Украины, однако никогда не согласится отбеливать таких злодеев", — заявил Витольд Дзельский и добавил, что как польский посол он ожидает извинений от Канады.

Спикер палаты общин в Канаде Энтони Рота извинился за свои слова, в которых представил 98-летнего Ярослава Гунько как "героя Украины и Канады" и добавил, что не знал о прошлом украинского эмигранта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда сделал новое заявление о возможном возобновлении поставок польского вооружения для Украины.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который раскритиковал Польшу, однако получил резкий ответ из Варшавы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/WitoldDzielski/status/1706062594719559948
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!