Скандал в Канаде с участием Зеленского: резкая реакция Польши

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады присутствовавшие аплодировали украинскому лидеру, а также 98-летнему украинскому эмигранту Ярославу Гунько, воевавшему против советской России во время Второй мировой войны. Именно появление последнего вызвало резкую реакцию Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады Фото из открытых источников

Как потом оказалось, Ярослав Гунько был одним из членов группировки СС "Галичина", которая подчинялась Третьему Рейху во главе с Гитлером. На такую информацию резко отреагировали польские официальные лица, в частности, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.

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"22 сентября руководство Канады и Украины хлопало в ладони перед членом СС "Галичина", — утверждает Дзельский и добавляет, что эта группировка ответственна за убийство тысяч поляков и евреев.

Польский представитель отметил дружеские отношения с Украиной, однако критически отнесся к присутствию Гунько.

"Польша лучший союзник Украины, однако никогда не согласится отбеливать таких злодеев", — заявил Витольд Дзельский и добавил, что как польский посол он ожидает извинений от Канады.

Спикер палаты общин в Канаде Энтони Рота извинился за свои слова, в которых представил 98-летнего Ярослава Гунько как "героя Украины и Канады" и добавил, что не знал о прошлом украинского эмигранта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда сделал новое заявление о возможном возобновлении поставок польского вооружения для Украины.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который раскритиковал Польшу, однако получил резкий ответ из Варшавы.