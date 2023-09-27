Скандал в Канаде с участием ветерана СС «Галичина» получил новое продолжение

В Польше заявили, что хотят экстрадиции для 98-летнего ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько, чтобы судить его за преступления Второй мировой войны. Кроме того, спикер палаты общин в Канаде Энтони Рота, который пригласил Гунька в парламент, подает в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский после США посетил Канаду. Во время посещения парламента в зал был приглашен ветеран Второй мировой войны Ярослав Гунько, которого Энтони Рота представил как "героя Украины и Канады", воевавшего против Советского Союза.

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Зал канадского парламента встретил Гунька с бурными аплодисментами. Однако впоследствии выяснилось, что Ярослав Гунько был членом дивизии СС "Галичина", которая подчинялась Третьему Рейху. Такая информация вызвала критику среди еврейской общины и представителей Польши.

Спикер палаты общин в Канаде Энтони Рота отреагировал на ситуацию и извинился за свои слова относительно ветерана СС "Галичина", которого назвал героем. Теперь Рота подал в отставку из-за инцидента.

"Я снова выражаю свое глубокое сожаление по поводу моей ошибки", — заявил Рота и добавил, что уходит в отставку.

Кроме того, министр образования Польши заявил, что хочет экстрадировать Гунько для привлечения к уголовной ответственности за его участие в дивизии "Галичина". По словам министра, этот дивизион совершал "зверства против поляков во Второй мировой войне".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дуда сделал новое заявление о возможном возобновлении поставок польского оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали, что канцлер Германии подверг критике польское руководство. Из Варшавы пришел резкий ответ.