Скандал в элитном ресторане Лондона: нашли мышиный помет и тараканов в еде

Легендарный лондонский ресторан Beach Blanket Babylon долгие годы был излюбленным местом голливудских звезд и британской аристократии. Однако после громкого скандала, обнаружившего грубые нарушения санитарных норм, заведение закрыли, а руководству предъявлены обвинения.

Ресторан Beach Blanket Babylon

Beach Blanket Babylon давно завоевал репутацию одного из самых стильных и популярных ресторанов Лондона. В его стенах в свое время отдыхали такие знаменитости как Наоми Кэмпбелл, Рита Ора и Селена Гомес. Кроме того, заведение часто посещали принцы Уильям и Гарри.

Однако роскошная атмосфера скрывала неприятную правду. В ходе проверки в сентябре 2022 года инспекторы службы безопасности пищевых продуктов Британии обнаружили в помещении многочисленные нарушения гигиены. В частности, еда была загрязнена мышиным пометом, а сам ресторан оказался очагом размножения тараканов, мышей и крыс.

На упаковках с семенами, какао-порошком и миндальными хлопьями были найдены следы дыр, сделанные мышами. Кроме того, в заведении не хватало горячей воды, необходимой для поддержания базовых стандартов гигиены ресторана.

Как оказалось, заведение годами игнорировало правила борьбы с вредителями и санитарные требования, что привело к размножению большого количества крыс и тараканов.

Инспекторы службы безопасности пищевых продуктов добились полного закрытия ресторана, а также подали иск против руководителей Beach Blanket Babylon, признавших себя виновными по четырем пунктам обвинения в нарушении гигиенических стандартов. Окончательное решение о наказании ожидается позже этого года.

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