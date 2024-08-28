Скандал в больнице: 13-летняя девочка просверлила череп пациента

В австрийской больнице города Грац 13-летняя девочка просверлила череп пациента во время операции. Хотя операция прошла успешно и мужчина выздоровел, пациент заявил, что подаст иск в суд.



Подросток просверлил череп мужчины в больнице. Фото из открытых источников

Прокуратура Австрии сообщила, что 13 января после несчастного случая в лесу в университетскую больницу Граца был доставлен мужчина для срочной операции. По данным следствия, проводивший операцию врач впустила в палату свою 13-летнюю дочь.

Как утверждают австрийские СМИ, девочка принимала "активное участие в процедуре", а именно по приказу хирурга-матери просверлила бормашиной череп пациента. Хотя операция прошла успешно, случай вызвал общественный резонанс.

Пациент, которому просверлили голову, узнал обо всем из СМИ. Мужчина нанял адвоката из-за инцидента, объясняя, что он не давал согласия на участие 13-летнего подростка в операции. Адвокаты планируют подать в суд на всех фигурантов операции и потребовать компенсацию за боль и страдания.

В больнице не подтвердили информацию о том, что 13-летняя просверлила череп пациента. Однако из-за инцидента мать девочки и еще одного врача уволили из медучреждения. Также в больнице отметили, что не исключают дальнейших последствий для участвовавших в операции медиков. Всего в расследовании говорится о семи врачах австрийского госпиталя.

"Не было никакого контакта, никаких объяснений или извинений вообще ничего. Это просто недостойно", — жалуется пациент.

В университетской клинике ответили, что не контактировали с пострадавшим, поскольку он присоединился к уголовному делу как частный участник и является стороной уголовного производства.



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