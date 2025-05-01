Скандал с восстановлением "Охматдета": в Минздраве назвали шокирующую сумму для проведения работ

Примерная сумма, необходимая для капитального ремонта современного корпуса детской больницы "Охматдет", составит около 396 миллионов гривен. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертную оценку. Объявление тендера на ремонт планируется опубликовать на платформе Prozorro уже в первой половине мая.

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что перед запуском тендерной процедуры будут проведены рыночные консультации с потенциальными подрядчиками. Это должно способствовать большей конкуренции и привлечению широкого круга компаний в процесс восстановления.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что восстановление "Охматдета" — это не просто строительный проект, а демонстрация прозрачности и доверия. Больницу планируют сделать более современной, чем она была до ракетного удара, и обеспечить доступ к высокоспециализированной медицинской помощи по международным стандартам.

Несмотря на масштабные повреждения, "Охматдет" не прекращает свою работу: операции продолжаются в обычном режиме, хотя количество койкомест сокращено. Наружные ремонтные работы должны быть завершены к зиме.

Кроме основного корпуса, при обстреле 8 июля были повреждены еще четыре объекта инфраструктуры больницы: корпуса хирургии, токсикологии, административный корпус и трансформаторная подстанция. Для них также уже стартовали процессы обновления, в частности из-за серии публичных закупок.

Минздрав уверяет, что более 1 миллиарда гривен, собранный на восстановление, будет израсходовано исключительно по целевому назначению. Часть средств уже использована на обследование повреждений, проектирование и защитные меры. Каждый этап находится под контролем Совета по восстановлению больницы.

Портал "Комментарии" уже писал, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Львовской области вместе с оперативниками департамента стратегических расследований Национальной полиции разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 4 миллиона гривен, выделенные на разработку проектно-сметной документации для нового хирургического корпуса.