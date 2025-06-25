Скандал с ТЦК в Киеве: в терцентре объяснили причины силовой мобилизации

Скандалы с силовой мобилизацией в Украине не утихают. Нередко в сети Интернет распространяются видео задержания и избиения военными ТЦК военнообязанных.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали информацию и видео, на котором видно, как военнослужащие силой удерживают гражданина. В терцентре объяснили, что во время следования на ВВК военнообязанный выбежал из автомобиля и пытался скрыться. Военнослужащие бросились его догонять. В терцентре отметили, что его задержали без использования сдерживающих средств.

"После того, как гражданин успокоился и после короткого разговора, гражданин добровольно согласился продолжить движение на военно-врачебную комиссию. В дальнейшем данный гражданин претензий к территориальному центру комплектования и социальной поддержки не имел", — говорится в сообщении терцентра.

Также в ТЦК заверили, что с военнослужащими проведут дополнительную разъяснительную работу по предотвращению случаев конфликтов с участием военнообязанных, мобилизованных граждан и военнослужащих.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — традиционно обратились к гражданам в терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что методы проведения мобилизации в Украине вызывают много нареканий. Силовая мобилизация, избиение, увечье – не полный перечень проблем с терцентрами. Однако не только на улице — работники ТЦК в Житомирской области ищут военнообязанных на сайте Auto.Ria.



