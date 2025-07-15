Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Новый Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил свою позицию по решению этого вопроса.

Скандал с прокурорами-инвалидами: новый генпрокурор сообщил решение

Отмечается, что в законодательстве не предусмотрены для Генерального прокурора полномочия единолично увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.

Увольнения прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходят из решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КГКП).

По данным Кравченко, в настоящее время в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию, которое удовлетворил генпрокурор.

"Сегодня я принял решение в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КГКП. Кроме имеющих статус: - инвалидов детства, - лица, понесшие невосполнимые потери для здоровья, - имеют онкологические заболевания, - инвалиды войны. Таких в органах прокуратуры 136 человек", – подчеркнул Кравченко.

Поэтому 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.

"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден. При этом установленные факты неблагочестия не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия – это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", – добавил Кравченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство здравоохранения сообщило, что отменило 74 инвалидности из 526 прокуроров, которые их имеют. Однако, несмотря на подтверждение фейковой инвалидности, Офис Генерального прокурора не уволил ни одного из этих прокуроров.