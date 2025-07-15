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Недилько Ксения
Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Новый Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил свою позицию по решению этого вопроса.
Скандал с прокурорами-инвалидами: новый генпрокурор сообщил решение
Отмечается, что в законодательстве не предусмотрены для Генерального прокурора полномочия единолично увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.
Увольнения прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходят из решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КГКП).
По данным Кравченко, в настоящее время в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию, которое удовлетворил генпрокурор.
"Сегодня я принял решение в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КГКП.
Кроме имеющих статус:
- инвалидов детства,
- лица, понесшие невосполнимые потери для здоровья,
- имеют онкологические заболевания,
- инвалиды войны.
Таких в органах прокуратуры 136 человек", – подчеркнул Кравченко.
Поэтому 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.
"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден.
При этом установленные факты неблагочестия не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия – это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", – добавил Кравченко.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство здравоохранения сообщило, что отменило 74 инвалидности из 526 прокуроров, которые их имеют. Однако, несмотря на подтверждение фейковой инвалидности, Офис Генерального прокурора не уволил ни одного из этих прокуроров.