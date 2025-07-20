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Скандал с поцелуем на большом экране: CEO Astronomer ушел в отставку

Гендиректор американской компании ушел в отставку после вирусного видео с камеры поцелуев на концерте Coldplay

20 июля 2025, 12:23
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Ткачова Марія

Технологическая компания Astronomer объявила об отставке генерального директора Энди Байрона после разразившегося в сети скандала. Причиной стал момент, снятый на концерте группы Coldplay в Бостоне, где Байрон занимался с коллегой – главой HR-отдела Кристин Кебот. Видео попало в объектив так называемой "камеры поцелуев" и мгновенно стало вирусным.

Скандал с поцелуем на большом экране: CEO Astronomer ушел в отставку

CEO Astronomer ушел в отставку

Инцидент произошел 16 июля. Когда пара поняла, что появилась на большом экране, оба начали прятать лицо, однако привлекли еще больше внимания. Вокалист Coldplay Крис Мартин в шутку прокомментировал ситуацию со сцены: "Ой, что ж. Либо у них интрижка, либо они очень застенчивы".

В ответ на резонанс компания Astronomer обнародовала официальное заявление. Там сообщили, что Байрон подал в отставку, и Совет директоров его принял. Временно обязанности CEO исполняет соучредитель и директор по продукту Пит ДеДжой.

В компании отметили, что "остаются верными ценностям и культуре, которые определяли Astronomer с самого начала", и "ожидают от своих лидеров соблюдение высоких стандартов поведения и ответственности". После инцидента, по словам компании, было инициировано внутреннее расследование.

"Хотя узнаваемость нашей компании могла резко возрасти из-за этого случая, наша работа для клиентов и наш продукт остаются неизменными. Мы продолжаем делать то, что умеем лучше всего решать самые сложные задачи в сфере данных и ИИ", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в селе Дубово Ковельского района произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, выполнявшего служебные обязанности. Инцидент произошел 12 июля 2025 во время проверки военно-учетных документов.



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Источник: https://x.com/astronomerio/status/1946640685983224131?s=46&t=4wmqwhVOM9naZdo-cYGVgw
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