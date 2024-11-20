Скандал с мобилизацией: военные выступают против сбора средств

В соцсетях разгорелся скандал после того, как "языковой инспектор" из Одесщины сообщил, что его мобилизуют и везут в учебный центр под Киев. Активист жаловался на проблемы со здоровьем, якобы подтвержденное психиатром тревожно-депрессивное расстройство, хотя в соцсетях нашли его фото, где он занимается спортом и выглядит как физически здоровый мужчина.

Иллюстративное фото

Позже на его странице в Инстаграмме появился пост о сборе средств: "Чтобы решить вопросы моей безопасности и моей жизни, нужно около 500 тысяч гривен". На что именно необходимые эти средства языковой инспектор не отметил и открыл банку для сбора денег.

После огласки военные ВСУ начали выступать против такой позорной инициативы.

"Каждый, кто задонатит этому полупокеру хоть копейку, даст пощечину всем Вооруженным силам", — отреагировал военный.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" опубликовал пост, где отметил, что "ситуация о сборе средств этой субстанции на то, чтобы он мог откупиться от армии, под лозунгом "на спасение моей жизни" – это лишнее подтверждение деградации общества".

"Вспомните 2022 год: каждый сбор на ВСУ разрывается за считанные часы, военный – самый авторитетный человек в обществе, народный герой и вот мы скатились к тому, что чуваков, которые косят, люди всячески их защищают, даже донатят на их идиотические сборы, а те в свою очередь не стесняются об этом открыто писать. Некоторые скажут, что это проблема в единицах идиотов, нет, они как раз это делают в открытую, потому что чувствуют, что ее поддержат.

Еще 2 года назад их ср*ку разорвали бы на британский флаг, если бы было подобное.

Также ситуация похожа на то, когда человек в открытую заявляет, что пойдет в СЗЧ, тупо чихать хотел он на все порядки, законы и мораль, тупо ***** всем в лицо, потому что я могу решить, соберите мне, я порешаю. -Почему так? — Потому что уклонисты нормы чуваки, а СЗЧ — это просто очередной квест, если не сбежал от буса, так же некоторые думают?

На р*гачку от этого всего тянет, особенно когда пацаны в 18 лет баранят кучу п*даров, в 19 лет погибают, толком не пожив, хотя могли сидеть дома до 25 и в *** не дуть. Как два параллельных мира.

Задумайтесь, б***ь!!", – написал военный.

В данный момент страница активиста в Инстаграме не доступна, вероятно, что ее удалили.







