Скандал с "камерой поцелуев": муж Кристин Кебот впервые нарушил молчание
Скандал с "камерой поцелуев": муж Кристин Кебот впервые нарушил молчание

Эндрю Кебот впервые прокомментировал вирусное видео с Кристин Кебот и CEO Astronomer Энди Байроном на концерте Coldplay.

9 сентября 2025, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

В США набирает новые обороты история вокруг вирусного видео с концерта Coldplay, где камера поцелуев зафиксировала неожиданный момент между генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и его коллегой Кристин Кебот. Муж Кристин, бизнесмен Эндрю Кебот, впервые обратился к общественности после нескольких месяцев молчания.

Скандал с "камерой поцелуев": муж Кристин Кебот впервые нарушил молчание

Энди Байрон и Кристин Кебот на "камере для поцелуев"

В июле на большом экране во время выступления Coldplay появились Энди Байрон и Кристин Кебот. На кадрах видно, как руководитель Astronomer романтически обнимает свою коллегу, держа ее за руки. Видео быстро стало вирусным в TikTok и других соцсетях, собрав более 100 млн. просмотров.

Последствия инцидента не заставили себя ждать, и Байрон, и Кебот покинули свои должности в Astronomer. Впоследствии в сети распространилась информация, что Кристин Кебот и ее муж подали на развод, а причиной называли предательство женщины.

Теперь Эндрю Кебот раскрыл новые детали по разводу. По его словам, развод с Кристин был принят еще до концерта Coldplay.

"Эндрю и Кристин развелись частно и мирно за несколько недель до концерта Coldplay. Их решение о разводе уже было принято до того вечера", — сказала представительница Эндрю Кебота.

По ее словам, после того, как заявления о разводе стали публичными, Кебот надеется получить уважительное завершение спекуляций и сохранить конфиденциальность. Спикер подчеркнула, что других комментариев о скандальном инциденте не будет.

Что касается жены Байрона, Меган Керриган-Байрон, то после скандала она убрала его фамилию из своих аккаунтов в соцсетях и деактивировала Facebook. Однако неизвестно, подала ли пара на развод.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что автор скандального видео с изменой миллиардера Энди Байрона из Кристин Кебот рассказала, сколько она на нем заработала.

Также "Комментарии" писали, что скандал с CEO Astronomer на концерте Coldplay вызвал новый тренд на Pornhub.



