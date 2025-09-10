Скандал с экс-главой Хмельницкой МСЭК получил неожиданное продолжение: впечатляющие детали

Бывшая глава Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяна Крупа, подозреваемая в масштабном коррупционном скандале, так и не уплатила залог в размере 20 миллионов гривен, что позволило бы ей окончательно выйти из-под стражи. Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олесю Чемерис, пятидневный срок для внесения средств истек 9 сентября, однако средства на счет не поступили.

Фото: из открытых источников

После заседания 4 сентября Крупу уволили из СИЗО, дав ей пять дней на оплату залога. Впрочем, поскольку деньги не были перечислены в срок, прокуратура теперь может инициировать изменение меры пресечения через суд.

"Пока суд не принял новую меру пресечения, на Крупу продолжают действовать действующие ограничения: она не имеет права выезжать за пределы Хмельницкого, обязана носить электронный браслет и являться на вызовы следствия и суда", — пояснила Чемерис.

Представительница Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что окончательное решение о дальнейших действиях по делу будет принято после изучения полного текста судебного определения и анализа всех деталей.

Суд, однако, предусмотрел возможность внесения залога и по истечении установленного срока — если на тот момент не будет избрана другая мера пресечения.

