Скандал с бывшим учителем в Винницкой области не утихает: озвучены новые жуткие детали

История винницкого эксучителя Алексея Пономарева, подозреваемого в жестоком убийстве двух школьников, получила новое громкое продолжение.

Фото: скриншот

На выходных в село Копистирин, где проживали погибшие Владислав Бевз и Николай Билык, посетила волонтер и общественный деятель Галина Верещага. Она провела прямой эфир вместе с матерями ребят. Во время стрима прозвучала информация, что Пономарев якобы посылал непристойные сообщения интимного характера ученице, которой он даже не преподавал.

Во двор, где собрались крестьяне, вызвали полицию для фиксации новых обстоятельств. На видео Верещаги видно, как стражи порядка прибыли, чтобы взять объяснения.

Журналисты ТСН.ua пообщались с мамой девушки-подростка, получавшей эти сообщения. Она подтвердила, что ее дочь уже дала показания полиции.

"Я присутствовала в участке вместе с ребенком, ведь ей всего 14. Пономарев писал ей в июле этого года. Когда я узнала, запретила общение, но он создавал новые аккаунты и снова писал. Мы молчали, потому что он был на свободе. Теперь можем говорить открыто: он требовал интиму от моего человека или моего человека. извращенец", — рассказала Татьяна Халупьяк.

На вопрос, уверена ли она, что сообщение писал именно Пономарев, женщина ответила: "Да, это был он. Сомнений нет".

О подобных случаях рассказала и мать другой девушки, Алена Докуржанова. По ее словам, когда дочь училась в 9 классе, учитель не давал ей покоя: передавал свои телефонные номера через младших учеников, писал сообщения в мессенджерах с откровенными признаниями и обещаниями "дождаться", когда ей исполнится 16.

"Я лично пришла к нему, сказала прекратить придираться к моему ребенку. Он извинился и пообещал, что такого больше не будет. После этого действительно отошел. Это было зимой", — отметила женщина. Она также подтвердила, что дала объяснения полиции.

В полиции Винницкой области подтвердили факт обращений.

"Заявления зарегистрированы, сейчас идет проверка. Опрашиваются свидетели и участники. Если будут установлены признаки уголовного правонарушения, материалы внесут в ЕРДР для начала расследования", — сообщила представитель полиции области Зарина Маевская.

