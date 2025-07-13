Скандал на Тернопольщине: оскорбили памятник Герою Небесной Сотни

В субботу, 12 июля, в селе Дунаев Кременецкого района произошел инцидент, возмутивший общину. Местный юноша взобрался на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу и выложил фото в соцсети.

16-летний парень забрался на памятник Герою Небесной Сотни

О случае полицией узнал участковый офицер. Информацию зарегистрировали, а самое событие начали расследовать. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя – им оказался 16-летний местный житель. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.



Пост в Фейсбуке сестры погибшего Героя не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Она эмоционально обратила внимание на то, как одни благодарят Героев за жизнь, а другие — презирают память о них. По ее словам, Саша Капинос не искал славы, а хотел просто жить, строить Украину, создать семью, сплачивал молодежь и популяризировал традиции. И то, что кто-то позволил себе такое отношение к памятнику, больно и стыдно.





Этот случай в который раз напомнил, насколько важно с уважением относиться к памяти павших за свободу Украины. И как тонкая граница проходит между достоинством и позором.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на северо-востоке Италии, в провинции Феррара, где традиционно выращивают рис для культового блюда рисотто, появилась неожиданная проблема — на поля массово прилетели фламинго.

Эти экзотические птицы не едят рис, но, роя дно в поисках пищи – водорослей, насекомых и моллюсков – повреждают почву и корни растений. Поэтому урожаи уничтожаются практически полностью. На некоторых участках фермеры потеряли до 90% посевов.

