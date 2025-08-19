Скандал на похоронах военного: флаг ЛГБТ и драка

В столице прошло прощание с Давидом Чичканом — художником, активистом и военным. На церемонию пришли люди из разных сред: анархисты, художники, военные, политики, антифашисты, правые и левые активисты.

Драка из-за флага ЛГБТ

После завершения прощания процессия двинулась с Майдана в сторону Байкового кладбища. Именно тогда произошел инцидент: на несущих радужные флаги ветерана ВСУ и открытого гея Виктора Пилипенко и режиссера Максима Наконечного сзади напала группа военных из "Русского добровольческого корпуса". Они не присутствовали на похоронах, а просто проходили мимо и решили сорвать флаг. Об этом сообщал Диана Берг на своей странице в Facebook.







Между сторонами возникла стычка, в которую вмешались анархисты, применив газ, чтобы разнять конфликт. В результате драку удалось остановить.

Этот инцидент стал символическим отражением жизни и борьбы Чичкана, всегда противостоявшего радикализму, дискриминации и несправедливости.

