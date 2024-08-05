На Олимпиаде тренер обвиняет тайваньскую боксершу в наличии Y-хромосомы

Олимпийский турнир по боксу в женском весе обернулся громким скандалом после четвертьфинального поединка между болгаркой Светланой Станевой и тайваньской спортсменкой Линь Юй-Тин. Тренер Станевой, Борислав Георгиев, обвинил Юй-Тин в нечестной игре, заявив, что у нее есть Y-хромосома, дающая ей физическое преимущество. Об этом пишет BILD.

Олимпийские разногласия: боксёрши с Y-хромосомами в центре внимания

Георгиев продемонстрировал журналистам листок с надписью "Спасите женский бокс", выражая свое возмущение участием Юй-Тин в женских соревнованиях. Год назад Юй-Тин, как и алжирская боксерша Иман Хелиф, провалила гендерный тест на чемпионате мира. У обеих спортсменок были обнаружены как X-, так и Y-хромосомы, что обычно характерно только для мужчин.

Линь Юй-Тин, одержавшая уверенную победу над Станевой, отказалась комментировать скандал. Она заявила, что получает огромную поддержку от своих соотечественников и это придает ей сил. О прошлом спортсменки известно немного: 12 лет назад она рассказала о том, что мать часто избивала ее, что и стало причиной начала занятий боксом.

"Всё население моей страны поддерживает меня. Я также получила много сообщений со словами поддержки. Это придает мне сил", — сказала сама Юй-Тин.

Пока неясно, какие последствия будет иметь этот скандал для Линь Юй-Тин и женского бокса в целом.

Читайте также на портале “Комментарии” — Боксерша из Алжира Иман Хелиф долго не реагировала на обвинения в том, что она мужчина, поэтому не должна конкурировать на Олимпийских играх с женщинами. Теперь боксерша не выдержала и во время эмоционального интервью расплакалась и заявила, что это вопрос достоинства для каждой женщины.