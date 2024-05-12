Скандал на Евровидении с певицей из Израиля: что произошло во время ее выступления

Во время второго полуфинала Евровидение 2024 года на сцене появилась представительница Израиля Эден Голан со своей песней. Несмотря на то, что телезрители на экранах видели удачное выступление израильтянки, в зале в Мальме была другая атмосфера.

Израильская певица Эден Голан на Евровидении. Фото из открытых источников

Израиль на Евровидении 2024 года преследуют скандалы со старта отбора. Некоторые страны призвали дисквалифицировать Израиль с Евровидения из-за военных действий на Ближнем Востоке и указывали на параллели с Россией. Впоследствии организаторы конкурса могли дисквалифицировать страну через текст песни, однако позволили его изменить.

Тем не менее, еще один скандальный случай произошел во втором полуфинале Евровидение 2024. Во время выступления Эден Голан гости в зале освистывали ее и выкрикивали лозунги "free Palestine". Представительница Израиля провела номер до конца, а зрители на экранах не заметили напряженную атмосферу в Мальме.

Как оказалось, организаторы конкурса во время выступления Голан использовали технологию антиосвистывания. Эта технология на Евровидении была введена в 2015 году для скрытия настроения зала во время выступления россиянки Полины Гагариной. Кроме технологии антиосвистывания, также в конце выступления израильской певицы были применены фальшивые аплодисменты. Во время финального выступления Эден Голан на Евровидении организаторы снова прибегли к фальшивым аплодисментам и антиосвисточной системе.

Эден Голан – это израильская певица, которая с шести лет жила в Москве. Голан участвовала в российских талант-шоу, в том числе в отборочных турах Детского Евровидения. В 2016 году она выступала в оккупированном Крыму. А после 2022 года ее семья вернулась в Израиль из-за роста антисемитских настроений в России. Эден Голан публично не озвучивала свою позицию по поводу войны в Украине. На Евровидении 2024 года заняла пятое место.



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