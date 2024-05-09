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Скандал на Евровидении: поляки требуют дисквалификации одной страны

Поляки призвали дисквалифицировать Сербию с конкурса Евровидение из-за скандала во время выступления польской певицы.

сегодня, 11:05 comments1151
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Slava Kot
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Поляки считают, что Сербия допустила "серьезное нарушение правил конкурса" Евровидение 2024, когда прервала выступление польской певицы Luna в полуфинале конкурса. Вместо Евровидения сербский канал начал трансляцию прибытия китайского лидера Си Цзиньпина.

Скандал на Евровидении: поляки требуют дисквалификации одной страны

Польская певица Luna. Фото из открытых источников

7 мая прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024, в котором определились первые 10 участников финала. Среди претендентов была также певица из Польши с песней The Tower.

Главный сербский телеканал RTS прервал трансляцию польской певицы Luna, а на экранах показал флаги Сербии и Китая. Затем в эфире начали транслировать аэропорт, куда прибыл лидер Китая Си Цзиньпин. Со временем телеканал вернул трансляцию Евровидение 2024, однако на сцене уже выступал другой конкурсант.

"Какой бы смешной ни казалась вся эта ситуация, это серьезное нарушение правил соревнований. Ответственность вещателя состоит в том, чтобы транслировать шоу, в котором происходит голосование по данной стране... Если телеголосование фактически было использовано без полной трансляции одного из выступлений, в данном случае польского, ситуация должна привести к высокому финансовому штрафу со стороны Европейского союза вещания", – сообщает ресурс Misja Eurowizja.

В свою очередь Eurovision Journal отмечает, что "Сербия является страной, практически не дающей Польше баллов, и возможно, что так было бы и сейчас, но решение RTS должно встретить серьезные последствия со стороны Европейского союза вещателей".

Эта информация явно возмутила поклонников Евровидения из Польши. В комментариях интернет-пользователи, среди прочего, требовали дисквалификации Сербии или наложения серьезного финансового штрафа на эту страну.

Отметим, что Польша не прошла в финал Евровидение 2024. А Сербия, которая также была представлена в первом полуфинале, смогла пройти дальше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки не впервые привлечены к скандалам на Евровидении. Перед началом первого полуфинала конкурса поляки призывали не голосовать за Украину.

Также "Комментарии" писали об одном из самых шокирующих выступлений на Евровидении 2024.



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