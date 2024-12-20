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Скандал из-за российской музыки: участники Евровидения могут покинуть Нацотбор

Александр Тесленко заявил о готовности отказаться от Нацотбора на Евровидение-2025 из-за ENLEO

сегодня, 13:53
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Черновалова Кристина

Украинский певец Александр Тесленко заявил, что может снять свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2025. Причиной стало то, что один из участников ENLEO признался в любви к русской музыке.

Скандал из-за российской музыки: участники Евровидения могут покинуть Нацотбор

Скандал в Нацотборе: участники готовы бойкотировать из-за российской музыки ENLEO

Команда Тесленко объяснила, что они не готовы закрывать глаза на такие вещи, особенно во время войны.

"Мы долго думали с Тесленко и пытались как-то у себя в голове найти оправдание замалчиванию проблемы толерантности к российской музыке одного из участников Нацотбора. Но мы не можем на третий год войны и после очередного обстрела Киева с этим смириться", — говорят в команде артиста.

Продюсер артиста добавил, что им тяжело участвовать в конкурсе, если рядом будет ENLEO, для которого украинская музыка – это "кринж и колхоз". По словам команды, если ENLEO пройдет в финал, Тесленко откажется от Нацотбора, ведь поддерживать такие взгляды – это идти против собственных принципов.

"Есть правила конкурса, но есть и нравственный кодекс. И мы не хотим создавать впечатление, что подобная позиция – это норма. Это ненормально", — подчеркнул продюсер.

На фоне заявлений Тесленко в сети упомянули его выступление на мероприятии Анны Алхим, где звучала русская музыка и речь. В ответ команда певца пояснила, что речь идет о благотворительном концерте, на котором собрали более 2 миллионов гривен в поддержку ВСУ.

"Наша коммуникация с Алхим была на благотворительном мероприятии, где было собрано более 2 миллионов гривен на ВСУ. На этом выступлении Саша пел свой репертуар, который является исключительно украиноязычным. Я понимаю, что у некоторых будет попытка натянуть сову на глобус, но это не сопоставимо. вещи" , — прокомментировал представитель артиста.

Ранее "Комментарии" писали, что черногорская группа NeonoeN, которая должна выступать на Евровидении-2025, неожиданно заявила о своем отказе от участия в конкурсе. Это произошло после скандала, связанного с их песней CLICKBAIT. Об этом они сообщили вещателю RTCG.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/show/nacotbor-na-evrovidenie-2025-izvestnyy-pevec-otkazalsya-ot-uchastiya-12859110.html
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