Скандал из-за российской музыки: участники Евровидения могут покинуть Нацотбор

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Черновалова Кристина
Украинский певец Александр Тесленко заявил, что может снять свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2025. Причиной стало то, что один из участников ENLEO признался в любви к русской музыке.
Скандал в Нацотборе: участники готовы бойкотировать из-за российской музыки ENLEO
Команда Тесленко объяснила, что они не готовы закрывать глаза на такие вещи, особенно во время войны.
Продюсер артиста добавил, что им тяжело участвовать в конкурсе, если рядом будет ENLEO, для которого украинская музыка – это "кринж и колхоз". По словам команды, если ENLEO пройдет в финал, Тесленко откажется от Нацотбора, ведь поддерживать такие взгляды – это идти против собственных принципов.
На фоне заявлений Тесленко в сети упомянули его выступление на мероприятии Анны Алхим, где звучала русская музыка и речь. В ответ команда певца пояснила, что речь идет о благотворительном концерте, на котором собрали более 2 миллионов гривен в поддержку ВСУ.
Ранее "Комментарии" писали, что черногорская группа NeonoeN, которая должна выступать на Евровидении-2025, неожиданно заявила о своем отказе от участия в конкурсе. Это произошло после скандала, связанного с их песней CLICKBAIT. Об этом они сообщили вещателю RTCG.
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