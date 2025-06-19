Скандал из DeJure: организацию Жернакова обвиняют в непрозрачном использовании 108 млн грн донорских средств, - СМИ

В Украине все больше скандалов с непрозрачным использованием донорских средств, что ставит под угрозу репутацию всего государства. Теперь СМИ сообщают о том, что более ста миллионов долларов, предоставленных общественной организации Фонду DeJure под руководством Михаила Жернакова, могли использоваться без обнародования детальных финансовых отчетов. Об этом пишет издание "Украинские новости".

ОО DeJure обвиняют в непрозрачном использовании донорских средств. На фото: Михаил Жернаков

Отмечается, что DeJure в 2021-2024 годах получила от доноров более 108 миллионов гривен (более 3 млн. долларов США с учетом курса в разные годы). В то же время фонд, позиционирующий себя как один из главных игроков в сфере судебной реформы, не публиковал в открытом доступе ни статьи расходов, ни договоры с подрядчиками.

"Несмотря на масштабную деятельность, DeJure имеет статус неприбыльной организации и отчитывается по упрощенной процедуре, которая обычно применяется для микропредприятий. Такой подход противоречит принципам прозрачности и может нарушать украинское законодательство, поскольку делает невозможным независимый аудит использования сотен миллионов гривен", — отмечают журналисты .

По обнародованной информации, значительная часть средств могла поступать в DeJure от иностранных доноров или заинтересованных лиц, влияние которых на украинскую судебную систему может быть деструктивным.

Издание напомнило, что это не первый публичный скандал, где фигурирует имя руководителя фонда Михаила Жернакова. Его критиковали за поддержку кандидатов с сомнительными научными степенями в состав ВККС и попытки уклонения от мобилизации.

Первоначально Жернаков ссылался на диагноз "плоскостопие", однако этот диагноз не подтвердила военно-врачебная комиссия. Позже он получил бронь как преподаватель частного вуза – Киевской школы экономики. Однако, по данным журналистов, его преподавательская деятельность была фиктивной и в университете он не появлялся.

По имеющейся у журналистов информации, Жернаков также тратил донорские средства для "накрутки" лайков и комментариев в соцсетях под своими постами. Его сообщения в Facebook активно поддерживали аккаунты, принадлежащие моделям с платформы Onlyfans, где девушки зарабатывают деньги за выкладывание эротических фото.

Кроме того, руководитель DeJure свободно уезжает за границу и путешествует по Европе. Его заметили на одном из мероприятий вместе со скандальным членом Общественного совета доброчестности Мартыной Богуславец, которая по данным СМИ, заработала на "борьбе с коррупцией" 2 квартиры, не имея на это соответствующих официальных доходов.

Учитывая активное участие DeJure в формировании органов судейского управления и проведения судебной реформы, отсутствие прозрачности в финансах и скандалы вокруг лидера организации вызывают серьезную обеспокоенность.

Пока организация публично не комментировала эти обвинения.