«Системный рэкет»: днепровская киностудия, у которой изъяли имущество на 84 млн, подала в суд

Сегодня, 12 февраля должно состояться первое судебное заседание Печерского районного суда города Киева по жалобе компании "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА", также компания обратилась в Апелляционный суд г. Киева с ходатайствами об отмене ареста и возврате всего изъятого имущества — заседание запланировано на 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Иллюстративное фото

В компании возмущены действиями правоохранителей и подчеркивают, что это системный "рэкет", не имеющий ничего общего с защитой закона. Всего подано 5 ходатайств для возвращения изъятого и снятия с него арестов.

"Полтора года назад силовики уже приходили к нам. Тогда они тоже провели обыски, открыли дело, но в конце концов были вынуждены его закрыть, потому что не нашли ничего незаконного. Мы работаем легально, и они это знают. Но сейчас ситуация повторяется. Их настоящая цель — не разоблачение нарушений, а рэкет и уничтожение честного бизнеса. Это полное беспорядок и настоящее преступление. Мы обратились в суд на следующий день после окончания обыска, который длился неделю. У нас изъяли видеокамеры, компьютерную технику, игральные карты, столы, рулетки, на которые еще за двое суток до окончания обыска, т.е. 20.01.2025 Святошинский суд вне законной процедуры наложил арест.

Кроме того, для компетентного реагирования на семидневный произвол следователя ГСУ Национальной полиции Васенко и следственных судей Святошинского суда (Журибеда А.М., Ясельский А.М., Косик Л.Г.), студия обратилась к: СБУ, Государственному Бюро Расследований, Департамент защиты инвестиций ОГП, Совету Омбудсменов о фактах блокирования и давления на бизнес через повторное незаконное уголовное преследование законного бизнеса студии..", — говорится в сообщении.

Напомним, в январе компания "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" выступила с официальным заявлением по обыскам и обвинениям в незаконной деятельности, обвинив силовиков в целенаправленном уничтожении легального бизнеса.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Днепре якобы разоблачили нелегальное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 миллионов долларов. В компании утверждают, что занимаются исключительно созданием видеоконтента для онлайн-игр, который продавался дальше на экспорт иностранной платформе. "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" работает с 2021 года, является официальным лицензиатом КРАИЛ и с начала своей деятельности, имеет более 80 сотрудников, инвестировала более 100 миллионов гривен и уплатила более 30 миллионов гривен налогов.

"Силовики ворвались в нашу студию с автоматами, создавая видимость какой-то грандиозной операции. Но зачем было это шоу, если у нас работают преимущественно женщины? Правоохранители испугали работников, грубо вели себя, уничтожали технику. В общей сложности был нанесен ущерб на 84 миллиона гривен. Они буквально разгромили все, только унитазы не удалось вырвать, хотя пытались. Каждый их шаг зафиксирован, документирован и будет дополнительным доказательством в суде. Все причастные будут наказаны", — объясняли в компании.