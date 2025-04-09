Силовая мобилизация в Житомире: в ТЦК объяснили действия военных

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Кречмаровская Наталия
В Житомире произошел скандал с работниками ТЦК – видео конфликта распространяется в сети интернет. В Житомирском областном терцентре объяснили ситуацию.
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Отмечается, что утром, 9 апреля 2025 года, в городе Житомир произошло событие, которое зафиксировали на видео неравнодушные граждане. Инцидент произошел недалеко от перекрестка улиц Гоголевской и Князей Острожских.
Относительно обстоятельств инцидента, известно, что представитель Житомирского ОГТЦК и СП вместе с водителем на служебном автомобиле везли гражданина Щербатых, 1999 года рождения для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Гражданин, по информации ТЦК, при движении применил перечный баллончик против работника терцентра и водителя.
Также в терцентре заверили, что все обстоятельства происшествия будут установлены в правовом порядке — проводятся следственные действия.
Напомним, в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.
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