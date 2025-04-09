Силовая мобилизация в Житомире: в ТЦК объяснили действия военных

В Житомире произошел скандал с работниками ТЦК – видео конфликта распространяется в сети интернет. В Житомирском областном терцентре объяснили ситуацию.

Военные в Украине. Иллюстративное фото

Отмечается, что утром, 9 апреля 2025 года, в городе Житомир произошло событие, которое зафиксировали на видео неравнодушные граждане. Инцидент произошел недалеко от перекрестка улиц Гоголевской и Князей Острожских.

Относительно обстоятельств инцидента, известно, что представитель Житомирского ОГТЦК и СП вместе с водителем на служебном автомобиле везли гражданина Щербатых, 1999 года рождения для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Гражданин, по информации ТЦК, при движении применил перечный баллончик против работника терцентра и водителя.

"Во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель быстро среагировал и остановил служебное авто. Однако, воспользовавшись моментом, гражданин начал убегать. На видео зафиксирован именно момент остановки гражданина для недопущения побега, но удержать его не удалось, поскольку на тот момент оба военнослужащих еще не оправились от эффекта перечного раствора”, — объяснили ситуацию в областном ТЦК.

Также в терцентре заверили, что все обстоятельства происшествия будут установлены в правовом порядке — проводятся следственные действия.

Напомним, в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.