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Шведская журналистка попала в скандал оскорбив украинских женщин: посольство Украины требует извинений

Популярная шведская телеведущая Элаф Али назвала находящихся в Швеции украинских женщин-беженок проститутками из борделей.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Журналистка Элаф Али в прямом эфире на шведском телевидении решила "пошутить" над украинскими беженцами в стране и назвала их проститутками. На это отреагировало посольство Украины в Швеции и призвало Элаф Али попросить прощения за свои слова.

Шведская журналистка попала в скандал оскорбив украинских женщин: посольство Украины требует извинений

Шведская телеведущая Элаф Али. Фото из открытых источников

Во время выступления на одном из юмористических шоу IFS ("Иммигранты для шведов") на шведском телевидении журналистка Элаф Али "пошутила" об украинских женщинах беженках, указывая, что их можно найти за работой в борделях.

"Они блондинки и голубоглазые, поэтому вы не замечаете их присутствия, кроме как в борделях", — сказала Элаф Али.

На заявления телеведущей, которая шутит, что украинские беженцы, находясь на территории Швеции, занимаются проституцией, отреагировали в посольстве Украины в Швеции.

"Считаем такие заявления глубоко оскорбительными и совершенно недопустимыми, учитывая обстоятельства полномасштабной военной агрессии России против Украины, которая заставила украинских женщин бежать за границу, спасая свою жизнь и жизнь своих детей", — пишут в посольстве.

Посольство Украины в Швеции призвало шведскую журналистку Элаф Али к публичным извинениям за слова по поводу украинских беженок, которых она назвала проститутками.

Элаф Али – шведская журналистка, писательница и телеведущая, которая родилась в Ираке, а затем переехала в Швецию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Норвегии скандал из-за украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что в Польше существует две большие группы украинских женщин-беженок, которые отличаются по отношению к западному соседу Украины.



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