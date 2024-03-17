Шведская журналистка попала в скандал оскорбив украинских женщин: посольство Украины требует извинений

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Slava Kot
Журналистка Элаф Али в прямом эфире на шведском телевидении решила "пошутить" над украинскими беженцами в стране и назвала их проститутками. На это отреагировало посольство Украины в Швеции и призвало Элаф Али попросить прощения за свои слова.
Шведская телеведущая Элаф Али. Фото из открытых источников
Во время выступления на одном из юмористических шоу IFS ("Иммигранты для шведов") на шведском телевидении журналистка Элаф Али "пошутила" об украинских женщинах беженках, указывая, что их можно найти за работой в борделях.
На заявления телеведущей, которая шутит, что украинские беженцы, находясь на территории Швеции, занимаются проституцией, отреагировали в посольстве Украины в Швеции.
Посольство Украины в Швеции призвало шведскую журналистку Элаф Али к публичным извинениям за слова по поводу украинских беженок, которых она назвала проститутками.
Элаф Али – шведская журналистка, писательница и телеведущая, которая родилась в Ираке, а затем переехала в Швецию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Норвегии скандал из-за украинских беженцев.
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