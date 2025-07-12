Шутка о смерти Трампа – и на скамью подсудимых: в Германии судят комика

В Берлине начнется суд над немецким комиком Себастианом Готцем — его обвиняют в призывах к насилию после скандальной шутки о покушении на Дональда Трампа.

В Германии судят комика за шутку про смерть Трампа

В июле 2024 года Готц опубликовал в соцсети X (Twitter) сообщение, в котором приравнял попытку убийства Трампа к опозданию на автобус. В немецком языке это выглядело как игра слов, где "к сожалению, немного опоздал" можно также толковать как "промахнулся".



Впоследствии он добавил еще одно сообщение, где написал, что это "фантастически, когда умирают фашисты". После волны критики комик удалил оба сообщения, но это не спасло его от последствий.



После скандала несколько немецких медиа, включая телерадиокомпанию RBB и канал ARD Kultur, разорвали с ним сотрудничество. Прокуратура обвиняет Готца в поощрении к совершению уголовного правонарушения, в частности, в призывах к убийству.

Судебный процесс начнётся 23 июля в районном суде Берлина.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что В Украине погиб 21-летний Ашер Беньямин — гражданин Венгрии, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Ранее Беньямин служил контрактником в венгерской армии, но в марте 2023 самовольно оставил службу и отправился в Украину. Своему командиру он сказал, что планирует воевать против российских войск. Поэтому в Венгрии на него возбудили уголовное дело.

По данным источников Telex, парень погиб 24 мая, вскоре после дня рождения. У него был аутический спектр и с детства мечтал стать солдатом — еще с восьми лет рисовал танки и военную технику.

