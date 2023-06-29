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Шурма подставил Шмыгаля идеей об отмене наличных - блоггер

Ощановский утверждает, что Шурма не согласовывал с премьером скандальное предложение о запрете наличных денег.

сегодня, 15:17
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма своим неоднозначным предложением по запрету наличных денег не только неприятно удивил украинцев, но и изрядно подставил главу украинского правительства. По имеющейся информации, Денис Шмигаль не знал инициативы заместителя председателя ОП и тем более не ожидал ее объявления на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Марьян Ощановский.

Шурма подставил Шмыгаля идеей об отмене наличных - блоггер

Ростислав Шурма. Фото из открытых источников


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"Мои источники утверждают, что премьер категорически против такой идеи и считает ее спекулятивной и может помешать повышению ВВП на 2,4%, которое Шмигаль недавно объявил вместе с экономическими планами на следующий год. Кроме того, в правительстве также знают и позицию экспертов о том, что риском избавления от наличной гривны будет рост давления на курс, потому что население захочет перевести свои сбережения не в cashless, а в доллары и евро", – написал он.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на четкую позицию, глава Кабмина, конечно, не может ее озвучить по этическим причинам, как член команды Президента. "Фактически он солидарен с Нацбанком, который тоже очень скептически настроен по поводу "экстравагантных" экспериментальных идей Шурмы", — добавил Ощановский.

"Очевидно, что инициатива Ростислава Шурмы никоим образом не была согласована с исполнительной властью и является очередным PR-ходом, цель которого — любыми методами получить должность премьера. Впрочем, Президент Украины абсолютно доволен работой действующего главы Кабмина, который демонстрирует эффективную работу и результаты, поэтому, несмотря на злословие со стороны злорадников, кадровые изменения в руководстве правительства пока не ожидаются", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее критически по поводу идеи Шурмы об отмене наличных высказались в Нацбанке. По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, нет ни одной страны в мире, которая полностью отказалась бы от наличности.

"И я знаю даже были негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, и населению это не нравилось. Во-первых, поскольку такой практики в мире нет. Во-вторых, какая-то часть наличных денег должна быть – мне кажется, мы должны стремиться к увеличению безналичных расчетов. Но я не уверена, что мы можем заявлять, что обеспечим нулевой объем наличных денег в обороте", – сказала Рожкова.

Эксперты единогласно утверждают, что отмена наличных денег почти не повлияет на коррупционные потоки, а лишь повлечет за собой неудобства для населения.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/941634-shurma-ne-uzgodzhuvav-z-prem-yerom-skandalnu-propozytsiyu-shhodo-zaborony-gotivky-oshhanovskyj
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