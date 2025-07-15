На факты силовой мобилизации обратить внимание профильные органы — произошедший в Чернигове случай расследует Государственное бюро расследований.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В ГБР сообщили, что проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях о возможном инциденте с участием правоохранителей и работников ТЦК в Чернигове.

"Речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек. На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", – рассказали в ГБР.

Отмечают, что в случае наличия признаков уголовного преступления информация о произошедшем будет внесена в ЕРДР и возбуждено уголовное производство.

В Черниговском областном ТЦК сообщили, что во время осуществления мер оповещения военнослужащие ТЦК и СП Чернигова в сопровождении представителей Нацполиции намеревались проверить военно-учетные документы у двух граждан.

"Во время общения было установлено, что указанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения. По законному требованию предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать потасовку, зафиксированную на боди-камерах военнослужащих. Как выяснилось, оба мужчины обязались, как оба мужчины обязались, как оба мужчины обязались как оба мужчины, как объявляются как оба мужчины". целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения”, — сообщили в терцентре.

Отмечают, что в связи с агрессивным поведением на обоих граждан полицейские составили административный протокол по статье 185 КУоАП.

"Отмечаем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сухопутных войсках объяснили смерть мобилизованного якобы после избиения в ТЦК.



