logo

BTC/USD

116917

ETH/USD

2973.34

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Шокирующий скандал с ТЦК: силовую мобилизацию в Чернигове проверяет ГБР, а в терцентре оправдываются
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующий скандал с ТЦК: силовую мобилизацию в Чернигове проверяет ГБР, а в терцентре оправдываются

Ужасный случай мобилизации в Чернигове: факты проверяет ГБР

15 июля 2025, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На факты силовой мобилизации обратить внимание профильные органы — произошедший в Чернигове случай расследует Государственное бюро расследований.

Шокирующий скандал с ТЦК: силовую мобилизацию в Чернигове проверяет ГБР, а в терцентре оправдываются

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В ГБР сообщили, что проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях о возможном инциденте с участием правоохранителей и работников ТЦК в Чернигове.

"Речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек. На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", – рассказали в ГБР.

Отмечают, что в случае наличия признаков уголовного преступления информация о произошедшем будет внесена в ЕРДР и возбуждено уголовное производство.

В Черниговском областном ТЦК сообщили, что во время осуществления мер оповещения военнослужащие ТЦК и СП Чернигова в сопровождении представителей Нацполиции намеревались проверить военно-учетные документы у двух граждан.

"Во время общения было установлено, что указанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения. По законному требованию предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать потасовку, зафиксированную на боди-камерах военнослужащих. Как выяснилось, оба мужчины обязались, как оба мужчины обязались, как оба мужчины обязались как оба мужчины, как объявляются как оба мужчины". целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения”, — сообщили в терцентре.

Отмечают, что в связи с агрессивным поведением на обоих граждан полицейские составили административный протокол по статье 185 КУоАП.

"Отмечаем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сухопутных войсках объяснили смерть мобилизованного якобы после избиения в ТЦК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ChernihivTCKtaSP/posts/pfbid0tvctN1BPMCjAKk4nGT94PThDSWqZmkvqGHFDpfLyoR1HgsYarCo9bifJYwpHdXhl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости