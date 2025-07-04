Шокирующее "поручение Шмыгаля": что известно о подготовке Кабмина к "переезду" в западные области

В сети интернет распространяют документ, который якобы является "поручением Шмыгаля" о подготовке к эвакуации министерств и сокращении штата из-за "потери территорий". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что такой документ поддельный.

Кабмин. Фото из открытых источников

"Подделка подается как часть вроде бы "поручения по результатам совещания" за подписью Дениса Шмыгаля от 30 июня 2025 года. Якобы премьер-министр поручил министерствам и центральным органам исполнительной власти готовить помещение в западных областях для возможной передислокации", — сообщили в Центре.

Также в документе отмечается якобы сокращение штатов на 10% за счет ликвидации должностей во временно оккупированных регионах — АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В Центре отметили, что согласно этому фейку, до 25 числа текущего месяца якобы нужно передавать списки уволенных работников мобилизационного возраста в территориальные центры комплектования.

Фейковый документ разослали на все Центральные органы исполнительной власти, сообщили в Центре.

"На самом деле: по информации Центра стратегических коммуникаций, Департамент обеспечения документооборота при Кабмине не регистрировал такое письмо, что является частью обязательной процедуры. К тому же 30 июня премьер-министр совершал рабочий визит в Королевство Испания, поэтому подписывать подобные поручения не мог даже теоретически", — пояснили в Центре.

Аналитики Центра подчеркнули, что российская пропаганда уже не в первый раз рассылает поддельные документы, чтобы посеять путаницу и заставить украинцев паниковать.

"Не позволяйте собой манипулировать — доверяйте только официальным источникам", — обратились к украинцам в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается расшатать ситуацию в Закарпатской области.



