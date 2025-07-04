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Шокирующее "поручение Шмыгаля": что известно о подготовке Кабмина к "переезду" в западные области

"Поручение Шмыгаля" о подготовке к передислокации Кабмина оказалось фейком

4 июля 2025, 16:59
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Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространяют документ, который якобы является "поручением Шмыгаля" о подготовке к эвакуации министерств и сокращении штата из-за "потери территорий". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что такой документ поддельный.

Шокирующее "поручение Шмыгаля": что известно о подготовке Кабмина к "переезду" в западные области

Кабмин. Фото из открытых источников

"Подделка подается как часть вроде бы "поручения по результатам совещания" за подписью Дениса Шмыгаля от 30 июня 2025 года. Якобы премьер-министр поручил министерствам и центральным органам исполнительной власти готовить помещение в западных областях для возможной передислокации", — сообщили в Центре.

Также в документе отмечается якобы сокращение штатов на 10% за счет ликвидации должностей во временно оккупированных регионах — АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В Центре отметили, что согласно этому фейку, до 25 числа текущего месяца якобы нужно передавать списки уволенных работников мобилизационного возраста в территориальные центры комплектования.

Фейковый документ разослали на все Центральные органы исполнительной власти, сообщили в Центре.

"На самом деле: по информации Центра стратегических коммуникаций, Департамент обеспечения документооборота при Кабмине не регистрировал такое письмо, что является частью обязательной процедуры. К тому же 30 июня премьер-министр совершал рабочий визит в Королевство Испания, поэтому подписывать подобные поручения не мог даже теоретически", — пояснили в Центре.

Аналитики Центра подчеркнули, что российская пропаганда уже не в первый раз рассылает поддельные документы, чтобы посеять путаницу и заставить украинцев паниковать.

"Не позволяйте собой манипулировать — доверяйте только официальным источникам", — обратились к украинцам в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается расшатать ситуацию в Закарпатской области.




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Источник: https://t.me/spravdi/47718
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