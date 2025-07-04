Шокирующее "поручение Шмыгаля": что известно о подготовке Кабмина к "переезду" в западные области

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяют документ, который якобы является "поручением Шмыгаля" о подготовке к эвакуации министерств и сокращении штата из-за "потери территорий". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что такой документ поддельный.
Кабмин. Фото из открытых источников
Также в документе отмечается якобы сокращение штатов на 10% за счет ликвидации должностей во временно оккупированных регионах — АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
В Центре отметили, что согласно этому фейку, до 25 числа текущего месяца якобы нужно передавать списки уволенных работников мобилизационного возраста в территориальные центры комплектования.
Фейковый документ разослали на все Центральные органы исполнительной власти, сообщили в Центре.
Аналитики Центра подчеркнули, что российская пропаганда уже не в первый раз рассылает поддельные документы, чтобы посеять путаницу и заставить украинцев паниковать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается расшатать ситуацию в Закарпатской области.