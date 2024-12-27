Шедевр автомобильной роскоши: СМИ узнали, кто из украинцев купил 13 Rolls-Royce Spectre во время войны

В прошлом году вышел первый электрический Rolls-Royce Spectre, стоимость которого составляет около 650 000 евро. Автомобиль называют совершенным шедевром автомобильной роскоши, который нельзя купить в салоне, его нужно только заказывать. И на третьем году войны в Украине уже 13 таких автомобилей, 10 из них было заказано в конце прошлого года.

Rolls-Royce. Фото из открытых источников

Кто эти счастливые обладатели роскошных авто разбирались журналисты "Украинской правды".

Выяснили, что владельцем Rolls-Royce Spectre был, вероятно, народный депутат Геннадий Вацак. Вероятно, его заметили за рулем автомобиля сначала в Киеве, а затем в Виннице.

“С октября этого года авто перерегистрировано на Калеш Татьяну Александровну 1994 года рождения из города Ровно. По информации источников Украинской правды в правоохранительных органах Калеш работает в структурах народного депутата от депутатской группы "Довіра" секретаря комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Геннадия Вацака”, — говорится в расследовании.

Следующий Rolls-Royce был замечен в мае этого года в Монако с украинскими номерными знаками. Rolls-Royce Spectre синего цвета 2024 года выпуска зарегистрировано 7 марта 2024 года на ООО "Энерго Хаб". По данным СМИ, автомобилем пользуется бизнесмен Михаил Бакуненко.

Следующим владельцем роскошного автомобиля может быть, по данным журналистов, бывший народный депутат Виталий Хомутынник. Авто зарегистрировано на юридическое лицо "Опко фрут", конечным бенефициаром которого является Виталий Хомутынник.

Еще одним владельцем Rolls-Royce Spectre может быть, по данным СМИ, харьковский застройщик Егор Масленников. Авто зарегистрировано в июне этого года на жену застройщика Ольгу Масленникову.

Еще одно авто зарегистрировано на Карцигину Юлию, у которой в прописи указан город Донецк. По данным источников УП в налоговой официальных доходов для покупки такого авто у этой владелицы нет. Отец Юлии Сергей Ханович ранее известный донецкий бизнесмен”, — сообщили журналисты.

Заметили элитный автомобиль и в Черкассах, который по данным СМИ, зарегистрирован на Селенко Елену, не имеющую компании и имеющую ФЛП с доходом почти 2 млн грн в 2024 году.

Еще один автомобиль зарегистрировали 30 июля на Ковальчука Николая Сергеевича, который, по данным СМИ, не имеет соответствующих официальных доходов.

Напомним, что некоторые чиновники, как писал портал "Комментарии", посещали Россию во время войны.



