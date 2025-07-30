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«Сейчас борьба с коррупцией не устраивает никого», - юристы о необходимости реформ из-за скандалов в НАБУ и отсутствия результатов

Поскольку в Украине эффективность борьбы с коррупцией не устраивает никого, юристы отмечают необходимость реформ в НАБУ и САП

30 июля 2025, 17:16
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Недилько Ксения

Отсутствие действенных результатов работы НАБУ и других антикоррупционных органов Украины, а также их бесконтрольность и многочисленные скандалы с сотрудниками свидетельствуют о том, что система нуждается в коренных изменениях. В нынешнем состоянии их работа не устраивает ни критиков, ни приверженцев "закона о НАБУ". Об этом заявили в интервью директор Института национальной безопасности Богдан Устименко и глава антикоррупционного комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Готин .

«Сейчас борьба с коррупцией не устраивает никого», - юристы о необходимости реформ из-за скандалов в НАБУ и отсутствия результатов

«Сейчас борьба с коррупцией не устраивает никого», - юристы о необходимости реформ из-за скандалов в НАБУ и отсутствия результатов

"Сегодня наше общество разделилось на две части. Одна выступает за то, чтобы "закон о НАБУ" оставить в силе в связи с тем, что он вроде бы положительный и прогрессивный. Другая часть общества считает этот закон фактически уничтожающим антикоррупционную систему. Но обе эти группы не готовы мириться с таким явлением, как коррупция, и говорят о необходимости реформирования антикоррупционных органов. Определенные разногласия возникают только относительно того, как это делать", — говорит заслуженный юрист Украины, адвокат, председатель комитета по антикоррупционной политике Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Готин.

Говоря о нынешнем состоянии системы, он отмечает, что именно НАБУ положило начало практике проведения обысков без определения следственного судьи, но после того, как аналогичные обыски прошли у детективов Бюро, вспомнило о "нарушении прав".

Практика показала наличие ряда методологических и технологических ошибок, допущенных при создании антикоррупционной системы, и эти ошибки требуют немедленного исправления, уверен он.

Адвокат, директор Института национальной безопасности Богдан Устименко отмечает, что механизм ежегодного внешнего аудита работы антикоррупционных органов, заложенный в законодательство, фактически бездействовал – первый аудит был проведен только через 10 лет после их образования, и он показал значительные нарушения.

Он также напоминает о том, что общество до сих пор не получило ответа на вопрос, виноват ли бывший первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в "сливах" чувствительной информации, а также действительно ли существует решение суда в отношении действующего директора НАБУ Семена Кривоноса, о чем писали многочисленные СМИ, относительно установления уголовно наказуемого факта скупки голосов на выборах господином Кривоносом.

Кроме того, юристы напоминают о других скандалах с участием сотрудников НАБУ. В частности, об установленном украинской разведкой факте российского влияния на некоторых сотрудников Бюро, о практике искусственной криминализации детективами обычной хозяйственной деятельности, о системном нарушении ими презумпции невиновности, когда руководство НАБУ в своих роликах на ютубе ради самопиара назначает "виновных", вопреки закону и без достаточной доказательной базы, и другие.



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