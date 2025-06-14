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Сердючка спела на языке врага — языковой омбудсмен вызвал полицию

В Киеве произошел скандал на фоне российских песен от Сердючки: подробности

сегодня, 18:38
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Ткачова Марія

Языковой омбудсмен Тарас Кремень официально обратился в полицию за выступление Верки Сердючки (Андрея Данилко), которое состоялось в Osocor Residence в Киеве. Причина — исполнение песен на русском языке, что, по словам чиновника, нарушение языкового законодательства.

Сердючка спела на языке врага — языковой омбудсмен вызвал полицию

Артистка Вера Сердючка — Википедия

Во время концерта прозвучали известные хиты Сердючки — "Дольче Габбана", "Всё будет хорошо" и другие, до сих пор не переведенные на украинский. Также, по видео от зрителей, часть концертной программы велась на русском языке.

Кремень подчеркнул, что песни на языке государства-агрессора не должны звучать в столице Украины, особенно во время полномасштабной войны. Он подчеркнул, что это не только юридический вопрос, но и дело национального достоинства. "Мы не позволим, чтобы под прикрытием развлечений в Украину возвращалось языковое присутствие страны, которая ежедневно убивает наших людей", — сказал он.

Языковой омбудсмен считает, что в ситуации есть признаки грубого нарушения закона о государственном языке, поэтому дело должно быть рассмотрено правоохранителями. По его словам, исполнитель может понести административную ответственность.

Этот случай вызвал оживленную дискуссию в обществе. Часть украинцев поддержала Кременя, другие стали на защиту Данилко, считая, что это часть творческого образа, с которым артист прославил Украину.

Но, несмотря на популярность Сердючки, языковой вопрос остается острым — особенно в условиях войны, когда каждое публичное проявление русского языка воспринимается как часть культурного фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в соцсетях появилось видео, на котором видно, как один из мобилизованных мужчин пытается сбежать из транспорта, которым его везли в сборный пункт. Во время бегства он выпал из буса и погиб.



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