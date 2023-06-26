Сексистский скандал: нужно ли женщинам ограничить доступ к обучению

В эпицентр скандала попал 83-летний ректор Львовского национального университета им. Даниила Галицкого Борис Зименковский, сделавший комментарии в сторону студенток во время их распределения на интернатуру. Ректор высмеял фамилию одной из студенток и критиковал другую за то, что она решила быть хирургом, указав, что "Женщина, а хочет резать! Я бы такой знать не хотел".

Нужно ли женщинам ограничить доступ к обучению. Фото из открытых источников

Одна из студенток опубликовала запись со словами Зименковского на которую отреагировали в Министерстве здравоохранения, где отметили, что такое поведение недопустимо в университете.

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Компания Active Group провела исследование и опросила украинцев относительно того, нужно ли ограничивать женщинам доступ к обучению по определенным специальностям. Оказалось, что 3,1% украинцев считают, что женщинам однозначно следует ограничить доступ к обучению по некоторым направлениям. Вариант с частными случаями выбрало 19,9%, а против любых ограничений выступило 72,3% украинцев.

Также Active Group спросили, зависят ли способности человека от его пола. Более 53% считают, что не зависит, тогда как противоположного мнения придерживаются 6,1% украинцев.

Компания узнала у респондентов, какая должна быть ответственность руководства вуза за сексистские оскорбления. 40,1% считают, что в таких случаях нужно увольнять человека, 23,2% избрали вариант с административным штрафом, 16,7% опрошенных выступают за уголовную ответственность, а 9,5% за выговор. 3,2% указали, что руководство вуза не должно нести никакой ответственности за сексистские оскорбления.





Репрезентативное исследование проведено 24 июня с помощью онлайн опроса. Теоретическая погрешность не превышает 4%.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во Львове запланирован секс-тренинг для чиновников.

Также "Комментарии" писали, нужно ли государству вмешиваться в работу мессенджера Telegram.