Секс-скандал в университете Карпенко-Карого: известный актер посоветовал студентам, что делать

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого недавно оказался в центре громкого секс-скандала. Некоторые преподаватели студенты обвинили в сексуальных домогательствах. Народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, актер театра и кино Алексей Богданович, также преподавающий в этом университете, посоветовал будущим актерам и актрисам быть решительными в отстаивании своих прав. Об этом он высказался в интервью для "Главкома".

Алексей Богданович (фото из открытых источников)

"О правильной реакции на харасмент хочу рассказать одну историю. Была такая актриса Элина Быстрицкая (умерла в 2019 году – ред.), которая также училась в тогдашнем Киевском театральном институте Карпенко-Карого у преподавателя Леонида Олейника. И вот кто-то, преподаватель или однокурсник, позволил себе вольность по отношению к ней – руку на колено положил или что-то подобное. Она же была девушкой с характером, поэтому со всего маха так привлекла его, что тот мужчина улетел на несколько метров", – рассказал Богданович.

По его словам, после этого состоялось собрание, на котором Быстрицкую исключили из университета за ненадлежащее поведение.

"Когда я много лет поздравлял ее в Москве с юбилеем, она мне сказала: "Алексей, я вас очень прошу: подойдите к Бессарабке, станьте к ней спиной и поклонитесь институту Карпенко-Карого в пояс. Я так благодарна этому институту за то, что он меня выгнал…". Ведь со временем она сделала блестящую карьеру в Москве…", – отметил актер.

Алексей Богданович подчеркнул, что если бы Элина Быстрицкая осталась в учебном заведении после этого случая, то больше никто ее не трогал бы. "Но Быстрицкая совершила поступок. И если бы она осталась после этого в институте, то уже никто бы ее больше не трогал. А если ты преследуешь свой интерес и к определенному моменту о чем-то молчишь, то, простите, это уже совсем другая история…".

Также актер отметил, что раньше проводил индивидуальные занятия со студентками, но теперь отказывается от этого: "У меня были индивидуальные занятия со студентками – теперь я их не буду проводить. Разве что в присутствии кого-то третьего. И это не шутка. Потому что студентка на меня обижается за что-то и скажет, что я ее за грудь хватал…".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сенате Нигерии произошел громкий секс-скандал на весь мир. В июле третье по влиятельности лицо в Нигерии, глава сената Годсвилл Акпабио раскритиковал свою коллегу Наташу Акпоти-Удуаган за нарушение регламента, заявив: "Мы не в ночном клубе". Однако после волны возмущенных сообщений от общественности он вынужден был извиниться, рассказывает The Guardian.

В настоящее время оба сенатора оказались в центре политического скандала после того, как Акпоти-Удуаган в интервью Arise TV в феврале обвинила Акпабио в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что он намекал на продвижение ее инициатив в обмен на "определенные услуги" и делал недвусмысленные намеки на личной встрече. Акпабио эти обвинения отверг.