Секс-скандал в университете Карпенко-Карого: известный актер посоветовал студентам, что делать

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Лиля Воробьева
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого недавно оказался в центре громкого секс-скандала. Некоторые преподаватели студенты обвинили в сексуальных домогательствах. Народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, актер театра и кино Алексей Богданович, также преподавающий в этом университете, посоветовал будущим актерам и актрисам быть решительными в отстаивании своих прав. Об этом он высказался в интервью для "Главкома".
Алексей Богданович (фото из открытых источников)
По его словам, после этого состоялось собрание, на котором Быстрицкую исключили из университета за ненадлежащее поведение.
Алексей Богданович подчеркнул, что если бы Элина Быстрицкая осталась в учебном заведении после этого случая, то больше никто ее не трогал бы. "Но Быстрицкая совершила поступок. И если бы она осталась после этого в институте, то уже никто бы ее больше не трогал. А если ты преследуешь свой интерес и к определенному моменту о чем-то молчишь, то, простите, это уже совсем другая история…".
Также актер отметил, что раньше проводил индивидуальные занятия со студентками, но теперь отказывается от этого: "У меня были индивидуальные занятия со студентками – теперь я их не буду проводить. Разве что в присутствии кого-то третьего. И это не шутка. Потому что студентка на меня обижается за что-то и скажет, что я ее за грудь хватал…".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сенате Нигерии произошел громкий секс-скандал на весь мир. В июле третье по влиятельности лицо в Нигерии, глава сената Годсвилл Акпабио раскритиковал свою коллегу Наташу Акпоти-Удуаган за нарушение регламента, заявив: "Мы не в ночном клубе". Однако после волны возмущенных сообщений от общественности он вынужден был извиниться, рассказывает The Guardian.В настоящее время оба сенатора оказались в центре политического скандала после того, как Акпоти-Удуаган в интервью Arise TV в феврале обвинила Акпабио в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что он намекал на продвижение ее инициатив в обмен на "определенные услуги" и делал недвусмысленные намеки на личной встрече. Акпабио эти обвинения отверг.
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