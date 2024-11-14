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Сбежавший нардеп Дмитрук дал интервью российским пропагандистам: о чем заявил

Дмитрук распространяет нарративы российской пропаганды и называет "режим Зеленского" преступным.

сегодня, 09:36
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Slava Kot

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук дал интервью запрещенному в ЕС российскому пропагандистскому изданию RT. В нем депутат рассказывает о якобы попытках его преследования, а также называет президента Владимира Зеленского "преступной властью".

Сбежавший нардеп Дмитрук дал интервью российским пропагандистам: о чем заявил

Народный депутат Артем Дмитрук. Фото из открытых источников

RT опубликовало отрывки интервью с Дмитруком в соцсетях. В них украинский депутат, сбежавший из Украины в Великобританию, рассказывает, что в 2022 году его якобы дважды "пытались убить, похищали и пытали в подвалах СБУ". По его словам, Владимир Зеленский совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком таким образом якобы "пытались избавиться от политических оппонентов".

Дмитрук также попытался объяснить побег из Украины, указав, что не хотел, чтобы граждане Украины ассоциировали его с президентом. Нардеп в нарративах российской пропаганды назвал "преступным" "режим Зеленского". Также Дмитрук повторяет традиционные вставки кремлевской пропаганды, перенося ответственность за войну не на Россию, а на украинские власти, указывая, что Зеленский якобы совершил "геноцид по отношению ко всему украинскому народу".

Кроме того, Дмитрук обвиняет президента в "узурпации власти", а прорыв российской границы и бои в Курской области называет "исключительно тупыми амбициями Зеленского". Также депутат считает, что в будущем Курская операция будет частью уголовного дела против Зеленского, а над президентом состоится суд.

Артем Дмитрук – пророссийский политик из Украины, антивакцинатор, сторонник московского патриархата, попавший в несколько скандалов, в частности из-за потасовки в Киеве в 2023 году. В августе, после запрета УПЦ МП, народный депутат Артем Дмитрук скрылся из Украины. 29 августа он был объявлен в международный розыск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрук в Верховной Раде выступил против запрета УПЦ МП.

Также "Комментарии" писали, что Артем Дмитрук критикует Курскую операцию Украины.



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