Санкции СНБО в действии: экс-владелец «Дельта банка» Лагун массово переписывает подставной бизнес на новых «фунтов» — СМИ

Адвокаты Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, обеспечивавшие юридическое сопровождение ряда украинских компаний экс-владельца обанкротившегося АО "Дельта банк" Николая Лагуна, прекращают свое участие в этих бизнес-проектах. Пока активы, часть из которых не вела реальной хозяйственной деятельности, переоформляют на номинальных собственников. Целью таких действий является дальнейшая консервация предприятий и приостановка их активности. Об этом говорится в материале издания Коротко.Про, проанализировавшем текущее состояние активов Лагуна.

"Процесс "сброса" с себя компаний, хоть как-то связывавших их с Лагуном, уже более года ведут бывший главный юрист "Дельта банка" Денис Тарасюк и экс-юрист банка и самого Лагуна, а также, по некоторым данным, небезразличный для него человек, Анна Гуцалюк", — сказано в материале. Тарасюк – фигурант дела о возмещении 23 млрд грн убытков Фонда гарантирования вкладов. Вместе с Николаем Лагуном и его сестрой Антониной, а также рядом бывших членов правления и кредитного комитета финучреждения они являются ответчиками по делу об ущербе, нанесенном руководством.

"В 2017 году Тарасюк вместе с другой юристкой банка Анной Гуцалюк учреждают юридическую компанию "Бирайт Адвокаси", основными клиентами которой являются бизнесы экс-владельца "Дельты". Задача адвокатов — вести инвестиционные проекты в области недвижимости и сельского хозяйства, закрывать долговые споры и представлять интересы Лагунаи его предприятий в судах, чем они занимаются до сих пор", — говорится в материале.

В 2018 году Тарасюк основал компанию "Роял Прайм", которая занимается оптовой торговлей, вероятно топливом, поскольку в конце 2010-х она фигурировала по многочисленным уголовным делам как часть схем по фиктивному предпринимательству в этой сфере. В 2020-2021 годах Тарасюк был владельцем "Олир Резорсиз" — наливного терминала в Черноморске, где он "фронтировал" интересы Лагуна и бывшего первого заместителя председателя правления "Дельта Банка" Виталия Масюры.

В 2023 году снова вместе с Анной Гуцалюк Тарасюк основывает компанию "Агро Грин Менеджмент" (сейчас ООО "Респен"), показывающую минимальные доходы. В июле 2025 года компанию переименовали и передали подставному бенефициару Татьяне Кузуб, владеющей десятками пустых компаний по всей Украине.

Аналогичный "путь" прошли и компании Анны Гуцалюк. Ранее СМИ писали, что она играет одну из ключевых ролей в управлении бизнесом Лагуна. Через кипрскую компанию Ecovel Limited Гуцалюк владела ООО "Агриен" (сейчас ООО "Чанзин"), ООО "Олл Грин" (сейчас ООО "Трикинг"), а также продолжает владеть долей в ООО "Ридс" (агробизнес, вероятно, в Хмельницкой области, с. Сахновцы). Две первые компании после переименования переписаны в гражданина Узбекистана Муродбека Хамзатова, "Чанзин" из Киева перерегистрировали в адрес массовой регистрации во Львове (здесь зарегистрирован также ряд компаний упомянутой выше Татьяны Кузуб), а "Трикинг" – в Днепре.

Относительно ООО "Ридс" есть прямые свидетельства связей с экс-собственником обанкротившегося банка. В этом обществе Ecovel Limited имеет долю в 4,3% с размером взноса в уставный фонд в 2,3 млн. грн. 60% владеет Руслан Тимощук, бывший директор региональной сети "Дельта Банка", фигурант уголовного производства №62023000000000194 о незаконном выводе средств на сумму свыше 500 млн грн. Еще 35% — у Дмитрия Кравченко, владельца ФК "Жилье-Капитал", также фигуранта уголовных дел, связанных с недостроенными объектами "Укрстроя".

До 2023 года частью Ecovel распоряжалась компания из Объединенных Арабских Эмиратов – "Сятко Инвестментс Лтд". Эта же компания была одним из бенефициарных владельцев ООО "ТМ Холдинг", которой недавно владел Александр Чабала, один из "фунтов" Лагуна. В одном из реестров есть упоминание, что фактическим бенефициарным владельцем "Сятко" является Петрик Виталий Федорович. Человек с таким именем и паспортными данными является текущим конечным бенефициаром компаний Лагуна в оккупированном Крыму – ООО "Зодиак-Центр", ООО "Титан-Энерго-Юг" и т.д.

В компании ООО "Билдинг сайд", которую также для Лагуна "фронтировал" Александр Чабала, Петрик был совладельцем вместе с человеком по имени Приходчик Андрей Анатольевич. Ранее СМИ писали , что человек с таким именем, бывший помощник народного депутата Юрия Мирошниченко, был также бенефициаром австрийской компании XASTERIA Holding, которая, в свою очередь, владела арендным бизнесом OMS Immobilien GmbH. В 2019 году Петрик вместе с Гуцалюком, Литвином, Сергиенко и Русланом Тимощуком были среди учредителей ООО "Международное бюро кредитных историй".

Доли Кравченко в ООО "Ридс" сейчас арестованы из-за уголовного дела "Укрстроя", поэтому компания с уставным капиталом в 53 млн грн фактически находится в безраздельной собственности людей Лагуна.