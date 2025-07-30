Санкции против Порошенко: как власть и бизнес блокируют отстранение от МИБ

В феврале 2025 года Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против Петра Порошенко, включая Международный инвестиционный банк (МИБ), один из ключевых активов его бизнес-империи. Закон обязывает немедленно отстранить собственника и передать контроль Нацбанку (НБУ). Однако, как отмечает политтехнолог Олег Пастернак, реакция НБУ была странной: отстранение произошло только спустя более двух месяцев.

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Пастернак указывает, что такую затяжку трудно объяснить только бюрократией, особенно на фоне заявлений главы НБУ Андрея Пышного о строгом соблюдении санкций. За первые пять месяцев 2025 года финансовое состояние МИБ значительно ухудшилось: депозиты физлиц упали почти вдвое, корпоративные счета – на треть, активы уменьшились на 15,9%, банк перешел в убыток, а транзакции на корреспондентских счетах выросли с 3,5 млрд до 5,5%.

По словам Пастернака, эта динамика напоминает типичную схему выведения капитала. Важно, кто этому способствовал. По данным источников, близких к Порошенко, его партнеры из ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко – координировали обход санкций, используя личные и институциональные связи.

Пастернак напоминает, что теща Пасенюка, Вера Ульянченко, была главой Секретариата Президента Ющенко, когда Порошенко был министром иностранных дел – это подчеркивает глубокие связи элит.

ICU остается практически "невидимой" для правоохранителей, что вызывает подозрения в системной халатности. Пасенюк, по данным Пастернака, контролирует долю МИБ через доверенных лиц, что объясняет медленную реакцию НБУ – это не халатность, а непубличный консенсус между политикой, бизнесом и регулятором.

Пастернак также обращает внимание на роль ICU за границей через FPP Asset Management LLP в Лондоне и компанию GLAS, которые связывают с ICU и действуют в интересах группы.

ДБР начало расследование, отчеты переданы в Офис Президента. Окончательного решения по НБУ пока нет. В случае отставки Пышного возможным преемником называют Дмитрия Олейника.

Пастернак подчеркивает, что ситуация с МИБ и ICU – это проверка системы украинского финансового регулирования, где оффшоры и британские компании используются для сохранения власти элит, сформированных в 2000-х. Пока ICU безнаказанна, заявления о реформе – это скорее PR.

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